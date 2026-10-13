Für den Tierpark Berlin sollte es ein Dienstag mit freudiger Botschaft werden, doch stattdessen verkündeten die Mitarbeiter bei Instagram eine traurige Nachricht: „Die Mutter unseres Jungtiers ist kürzlich völlig unerwartet verstorben. Das gesamte Team ist tief erschüttert. Die genaue Todesursache wird derzeit pathologisch untersucht.“ Ursprünglich sollte an diesem Dienstag in Kooperation mit dem 1. FC Union Berlin der Name des kleinen Roten Pandas verkündet werden. Stattdessen ist das Jungtier jetzt ein Waisenkind – und kämpft ums Überleben.

Denn wie der Tierpark weiter mitteilte, sei der kleine Rote Panda noch auf Muttermilch angewiesen. „Unsere größte Sorge gilt nun dem kleinen Nachwuchs“, so der Tierpark. Das Tierpflege-Team setze jedoch alles daran, den kleinen Roten Panda rund um die Uhr bestmöglich zu versorgen. „Erste vorsichtig positive Anzeichen machen uns Hoffnung, doch die Situation bleibt weiterhin kritisch.“

Rote-Panda-Mama Rosie im Tierpark Berlin verstorben

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Erst im Juni hatte die Panda-Dame Rosie das Mädchen zur Welt gebracht. Vater ist der elfjährige Joel. Für Rosie war es der dritte Nachwuchs im Tierpark nach Lisa Hari und Freddy Kumar, die im Juni 2025 zur Welt kamen und deren Namen an zwei Fußballer des 1. FC Union Berlin angelehnt sind.

rk