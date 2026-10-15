Großes Feuer in Premnitz: 20 Tonnen Batterien brennen

In Premnitz im Havelland brennen rund 20 Tonnen Batterien. Das Feuer sei in den frühen Morgenstunden in der Lagerhalle einer Recyclingfirma ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Derzeit seien rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Wegen des Ausmaßes des Brandes sei allerdings Verstärkung alarmiert worden. In Kürze sollen insgesamt etwa 150 Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten helfen, hieß es weiter.

Die Feuerwehr schaltete eine Warnmeldung über die Nina-Warn-App wegen Rauchs und Geruchsbelästigung. Sie empfiehlt, die betroffene Region zu meiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Verletzt wurde bislang niemand. Die Ursache des Brandes war zunächst noch unklar.