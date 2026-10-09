Seit Monaten wird die Regenbogenbank am Gedenkort für den islamistischen Terroranschlag auf den Christopher Street Day (CSD) im Berliner Tiergarten immer wieder beschädigt. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen ersten Verdächtigen. Ein 18-Jähriger soll für die Attacken vom 24. und vom 28. September verantwortlich sein, so ein Sprecher auf Nachfrage.

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Er sei nicht auf frischer Tat ertappt worden, sondern durch umfassende Ermittlungen ins Visier geraten. Ausschlaggebend waren wohl die Bewegungsdaten eines E-Scooters. „Bisher lässt sich keine politische Motivation erkennen“, sagt der Sprecher. Doch die Ermittlungen dauerten an. Zuerst hatte der „rbb“ berichtet.

Vier Beschädigungen im September

Seit Anfang September wurde die Bank vier Mal beschädigt. Am 1. September wurde sie fast völlig zerstört. Fünf Tage später wurde der Gedenkbaum neben ihr herausgerissen. Am 24. September wurden mehrere Latten der Bank beschädigt. Vier Tage danach kam es zu erneuten Beschädigungen einzelner Latten. Zuletzt wurde die Bank am 2. Oktober mit schwarzer Farbe besprüht. Nach jedem Angriff auf Bank oder Baum beseitigte oder reparierte der Bezirk Mitte die Schäden. Die Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung werden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts geführt.

Gegenüber dieser Redaktion hatte sich das Bezirksamt zuletzt kämpferisch gegeben. „Weil die Bank als Zeichen für Werte wie Vielfalt, Respekt und ein selbstbestimmtes Leben steht, werden wir sie immer und immer wieder aufbauen“, betonte ein Sprecher. „Wer die Bank zerstört, greift auch das friedliche Zusammenleben in unserer Stadt an.“ Um die Bank künftig besser vor Vandalismus zu schützen, stehe das Bezirksamt in einem intensiven Austausch mit der Polizei.

Regenbogenbank soll an CSD-Anschlag erinnern

Die regenbogenfarbige Bank wurde am 6. August in der Nähe des Anschlagsorts aufgestellt. Bei dem Terroranschlag am 25. Juli war der 21-jährige islamistische Attentäter mit einem Wagen in eine Menschengruppe gefahren. Danach griff er mit einer Machete weitere Menschen an und floh. Eine Frau wurde getötet und 31 Menschen zum Teil schwer verletzt. Einen Tag später erschossen Polizisten den Attentäter.