Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag die Gedenkbank für die Opfer des Anschlags auf den diesjährigen Christopher Street Day (CSD) in Berlin im Großen Tiergarten mit schwarzer Farbe besprüht. Einsatzkräfte bemerkten den Schaden gegen 4.20 Uhr am Ahornsteig, teilte die Polizei Berlin am Freitagnachmittag mit.

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Der Farbgeruch war deutlich wahrnehmbar. Die Beamten reinigten die Bank noch vor Ort mit eigenen Mitteln. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat den Fall übernommen.

Vandalismus an Gedenkstätte: Unbekannte nehmen Regenbogenbank ins Visier

Zu Beginn dieser Woche war die Bank bereits zum dritten Mal beschädigt worden. Mitte September musste der Bezirk die Sitzbank in Regenbogenfarben erstmalig ersetzen. Unbekannte hatten sie in der Nacht zum 1. September zerstört. Sie hatten die farbigen Holzbohlen abgerissen. Die Bank war als Zeichen für eine offene Gesellschaft aufgestellt worden.

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Eine Woche darauf wurde zudem ein junger Ahornbaum an der Gedenkstätte aus der Erde gerissen. Laut Bezirksamt kann er voraussichtlich gerettet werden. Der Baum sei am vergangenen Dienstag wieder eingepflanzt und mit einer Unterflurverankerung stärker gesichert worden. Auch das Baumgitter wurde wieder aufgestellt und mit Erdankern befestigt.

Bei dem Terroranschlag am 25. Juli war der islamistische Attentäter mit einem Wagen in eine Menschengruppe gefahren und gegen den Baum geprallt. Danach griff der 21-jährige Mann mit einer Machete weitere Menschen an, bevor er floh. Eine Frau wurde getötet und 31 Menschen zum Teil schwer verletzt. Einen Tag später erschossen Polizisten den Attentäter.

mit dpa