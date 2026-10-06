Es hat sich ausgenascht: Der M&M’s-Store am Berliner Kurfürstendamm schließt zum 31. Oktober 2026. Das berichtet die Lebensmittelzeitung. Der US-Konzern Mars nennt als Grund eine regelmäßige Überprüfung der eigenen Geschäftsabläufe. Die Beschäftigten seien bereits über das Aus informiert worden. Der Laden an der bekannten Einkaufsmeile war erst vor fünf Jahren eröffnet worden.

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Schon einige Wochen vor der Schließung ist die rund 3000 Quadratmeter große Filiale nicht mehr vollständig zugänglich. Das Café ist bereits geschlossen. Auf der Internetseite des Berliner M&M‘-Store heißt es weiter: „Bitte besuchen Sie unsere Chocolate Wall auf Etage 1 für eine kleine Nascherei.“

Nur noch ein M&M’s-Store in Europa

Mit der Schließung in Berlin zieht sich M&M’s weitgehend aus Europa zurück. In Europa bleibt nach Angaben des Unternehmens nur noch der Store in London. Weitere Filialen gibt es in den USA, unter anderem in New York, Las Vegas und Bloomington sowie in Lake Buena Vista im Walt Disney World Resort. In Asien betreibt Mars Stores in Shanghai und in der dortigen Disneytown.

Der Konzern Mars ist vor allem für seine Süßwaren bekannt. Zum Unternehmen gehören neben M&M’s unter anderem die Marken Mars, Snickers, Twix und Milky Way sowie Wrigley-Kaugummis.

Mars ist darüber hinaus ein großer Anbieter von Tiernahrung. Zum Portfolio zählen mehr als 50 Marken, darunter Royal Canin, Pedigree, Whiskas, Sheba, Cesar und Kitekat. Im Lebensmittelbereich gehören unter anderem Ben’s Original und Miracoli zum Konzern.

JP