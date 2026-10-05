Im Hotel „Bristol Berlin“ am Kurfürstendamm, vielen Berlinern noch als „Kempi“ bekannt, eröffnet am 9. Oktober die Brasserie „Flaneur“. Die Restaurantfläche an der Ecke Kurfürstendamm und Fasanenstraße hat bereits mehrere Betreiber und Namen hinter sich. Zuletzt wurden dort Gäste in einem Pop-up-Restaurant empfangen. Nun soll das „Flaneur“ mit einem neuen Konzept dauerhaft für Leben an der prominenten Adresse sorgen. Geplant sind 120 Plätze im Innenbereich und weitere 96 Plätze draußen.

Die Ruhe vor dem Sturm: Die Ecke Kurfürstendamm und Fasanenstraße wird wiederbelebt. Hier eröffnet das „Flaneur“. © Berliner Morgenpost | Jessica Pillatzki

Neuer Chefkoch im „Flaneur“ arbeitete früher in Michelin-Restaurants

Dort, wo früher das legendäre „Reinhard’s“ beheimatet war, folgten später das „Scirocco“ und zuletzt „La Residenza“. Doch eine neue gastronomische Erfolgsgeschichte in Berlin blieb aus. Nun soll das „Flaneur“, das als „European Brasserie mit französischem Fundament und Berliner Twist“ angekündigt wurde, wieder mehr Gäste anlocken.

Catalin Ghinea ist der neue Küchenchef im „Flaneur“ am Kurfürstendamm. © Bristol Berlin | Bristol Berlin

Das Lokal verstehe sich als „Brücke zwischen exklusiv und zugänglich, zwischen High End und Alltag“ und werde „ein Ort für alle“, zitiert der „Tagesspiegel“ den Betreiber. Was genau auf der Speisekarte landet, ist allerdings noch nicht bekannt. Sterne-Gastronomie ist zwar nicht geplant, allerdings dürfen sich Gäste wohl dennoch auf kreative Gerichte freuen. Immerhin zeichnet sich dafür künftig mit Küchenchef Catalin Ghinea aus Bukarest ein Koch verantwortlich, der in London und New York bereits in Michelin-Restaurants arbeitete.

rk