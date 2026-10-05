Zwei Gruppen aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Altglienicke (Bezirk Treptow-Köpenick) unter anderem mit Messern, Reizgas und Schusswaffen aufeinander losgegangen. Ein junger Mann wurde dabei schwer verletzt, ein anderer erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte.
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Demnach trafen die Gruppen, bestehend aus Personen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren, am Sonntagabend an der Schönefelder Chaussee aufeinander. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen eskalierte ein Streit zwischen mehreren Personen, wobei mutmaßlich ein Messer zum Einsatz kam.
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Rettungskräfte versorgten vor Ort zwei Verletzte. Eine Person erlitt eine Stichverletzung und wurde schwer verletzt, eine weitere kam mit leichten Verletzungen davon. Beide wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.
Einsatzkräfte nahmen am Tatort zwei Personen vorläufig in Gewahrsam. Zudem ist ein Polizeihubschrauber im Einsatz, da die Fahndung nach dem flüchtigen Täter weiterhin andauert.
dpa