Zwölfjähriger bei Unfall mit E-Scooter verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn ist am Sonntag ein Kind verletzt worden, teilte die Polizei mit. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr eine 40-jährige Autofahrerin den Geraer Ring in Richtung Greizer Straße, als sie mit dem Wagen gegen 12.10 Uhr verkehrsbedingt den Fahrstreifen wechseln musste. Dies soll sie mittels Blinker angezeigt und ihre Geschwindigkeit reduziert haben. Ein Zwölfjähriger, der zur selben Zeit mit einem E-Scooter hinter dem Auto fuhr, kollidierte mit dem langsamer werdenden Wagen und stürzte zu Boden.



Dabei verletzte sich der Junge am Knie und an der Hüfte. Rettungskräfte brachten das Kind vorsorglich in ein Krankenhaus, das es nach ambulanter Behandlung im Beisein seiner Mutter wieder verlassen konnte. Ihr wurde noch am Unfallort mitgeteilt, dass ihr Sohn kein Elektrokleinstfahrzeug führen darf und der E-Scooter eine Haftpflichtversicherung benötigt. Es wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.