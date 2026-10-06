Fans attackieren Polizisten – Beamte setzen Reizgas ein





Nach einem Fußballspiel zwischen BFC Dynamo vs. Tennis Borussia an der Waldschulallee in Westend ( Charlottenburg-Wilmersdorf ) ist es am Sonntagnachmittag zu mehreren Straftaten gekommen. Nach Angaben der Polizei gelangten zunächst rund 30 Gästefans nach dem Abpfiff über einen Zaun in den Innenbereich des Stadions.

Dort wurden sie von Ordnern angesprochen. Es kam zu verbalen Auseinandersetzungen. Gleichzeitig bildeten Einsatzkräfte eine Absperrlinie am Spielfeldrand. Die Gruppe zog sich daraufhin zunächst wieder in den Gästeblock zurück.





Wenig später versuchten nach Polizeiangaben rund 50 Gästefans, durch einen abgesperrten Bereich zu den Anhängern der Heimmannschaft zu gelangen. Einige sollen dabei an einem Zaun gerüttelt und versucht haben, diesen zu übersteigen. Die Einsatzkräfte konnten dies verhindern. Anschließend verließen die Gästefans das Stadion.





Zur Unterstützung wurden Kräfte der Bundespolizei sowie einer Einsatzhundertschaft hinzugezogen. Auf dem Weg zum S-Bahnhof Messe Süd kam es schließlich zu weiteren Auseinandersetzungen.





Beamte nahmen insgesamt fünf Männer vorläufig fest. Nach Angaben der Polizei griffen Gästefans die Einsatzkräfte unter anderem mit Tritten und Schlägen an. Die Beamten setzten zur Abwehr der Angriffe unter anderem Reizstoffsprühgeräte ein. Zwei der vorläufig Festgenommenen klagten anschließend über Augenreizungen und wurden ambulant behandelt. Gegen 17.30 Uhr beruhigte sich die Lage. Die Gästefans wurden anschließend von der Bundespolizei bei ihrer Weiterfahrt vom Bahnhof aus begleitet.





Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des zweifachen Landfriedensbruchs, des zweifachen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung.