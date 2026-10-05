Am Savignyplatz in Berlin-Charlottenburg ist am Sonntag auf ein vorbeifahrendes Auto geschossen worden. Nach Angaben der Polizei hielt sich gegen 19.50 Uhr eine größere Gruppe von Männern an der Ecke Grolmanstraße auf. Nach bisherigem Kenntnisstand gingen einige Männer plötzlich auf die Straße. Einer von ihnen schoss dann mehrmals.

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Der Fahrer des Wagens fuhr daraufhin mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Goethestraße davon. Die mutmaßlichen Schützen flüchteten in Richtung Kantstraße. Hinweise auf Verletzte gibt es derzeit nicht. Die Polizei ermittelt insbesondere zu den Hintergründen des Vorfalls.

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittlerinnen und Ermittler:

Wer kann Angaben zum Ablauf der Tat machen?

Wer kann Angaben zu den beteiligten Personen und dem beschossenen Fahrzeug machen?

Wer hat darüber hinaus Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a, in 10559 Berlin, unter der Rufnummer (030) 4664 – 273100 (während der Dienstzeiten) entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden, die Internetwache nutzen oder Informationen per E-Mail geben.