Berlin. Die Bundestagsabgeordnete spricht im Rahmen des Langzeitprojekts über das Jahr 2023 und was sie sich für 2024 vornimmt.

Es gibt Tage, die können für ein ganzes Jahr stehen. Für Ottilie Klein könnte das der 11. Februar 2024 sein. Dann findet die Wiederholung zur Bundestagswahl statt, sie tritt als Direktkandidatin für die CDU in dem Wahlkreis Berlin-Mitte an. Allerdings zählt mit ziemlicher Sicherheit auch der 9. September 2023 zu diesen besonderen Tagen. Es ist der erste Landesparteitag der Berliner CDU seit der siegreichen Wiederholungswahl. Im Neuköllner Hotel Estrel geht es um Kai Wegner, der Landesvorsitzender der Partei bleiben will. Es geht auch um die Weichenstellung für die kommenden Jahre und um Ottilie Klein. Sie soll nach dem Willen Wegners an diesem Tag Generalsekretärin der Berliner CDU werden. Jünger, weiblicher – damit moderner soll die Partei werden.

Es ist gegen Mittag, als Ottilie Klein auf die Bühne tritt. Sie spricht davon, die CDU zur Berlin-Partei machen zu wollen und von Berlinern, die nicht verdient hätten, dass über ihre Stadt gelacht werde. Nur wenige Minuten später wird sie von den Delegierten in das neue Parteiamt gewählt. Sie erhält 72,6 Prozent der Stimmen. 196 Delegierte stimmen für die 39-Jährige, 61 dagegen und 13 Delegierte enthalten sich.

„Dieses Jahr hat einige Höhepunkte mit sich gebracht, aber das ist definitiv mein absolutes Highlight gewesen“, sagt Ottilie Klein drei Monate später. „Das Amt ist eine große Verantwortung, aber vor allem ein riesiges Privileg“. Worte, die sie schon ähnlich formulierte, als sie vor zwei Jahren in den Bundestag eingezogen ist. An diesem Montag sitzt Klein in ihrem Büro am Boulevard Unter den Linden. Auf ihrem Schreibtisch steht eine Israel-Fahne, im Hintergrund hängt eine Aufnahme von Konrad Adenauer – über ihn wird später noch zu sprechen sein.

Klein als Generalsekretärin im Fokus der Öffentlichkeit

Es ist der nächste Besuch der Berliner Morgenpost im Rahmen der Langzeitbegleitung. Nachdem sie zuletzt im Doppelinterview mit der Grünen-Politikerin Hanna Steinmüller über Israel und deren Auswirkungen auf Berlin sowie die Migrationspolitik gesprochen hatte, geht es dieses Mal um einen Rückblick sowie einen Ausblick auf 2024.

Wenn man so will, ist Ottilie Klein mit der Wahl zur Generalsekretärin zu einer der wichtigsten Politikerinnen innerhalb der Landesverbands aufgestiegen. Konnte sie zuvor ziemlich fernab von der Öffentlichkeit agieren, blenden die Scheinwerfer in diesen Tagen teils ziemlich scharf auf sie. Es werden Berichte veröffentlicht, in denen Ottilie Klein als machtlos bezeichnet wird, es fällt auch das Wort „Marionette“ (Kai Wegners). Der „Spiegel“ schrieb etwa, dass man sich eine halbe Stunde mit ihr über ihre neue Aufgabe unterhalten könne, ohne dass sie nur einen Satz sagt, der hängen bleibe. Geht so etwas spurlos an ihr vorbei?

CDU-Politikerin spricht von großem Rückhalt innerhalb der Partei

„Ich lasse mich davon nicht beirren. Persönlich macht das gar nichts mit mir“, sagt Ottilie Klein. Zwar müsse sie solche Berichte in ihrer jetzigen Position aushalten. Sie sagt aber auch, dass vieles geschrieben werde, das aus ihrer Sicht nicht stimme. Es geht um angeblich fehlenden Rückhalt und die fehlende Macht der Generalsekretärin. Sie erwähnt den Landesparteitag. „Fakt ist: Ich bin gewählt von den Delegierten des Landesparteitags. Ich habe großen Rückhalt in der Partei, das kann man weder bestreiten noch wegdiskutieren.“

Kurz nach der Wahl in das neue Amt innerhalb der Partei wechselt Ottilie Klein den Kreisverband: Von Mitte nach Neukölln. „Kai Wegner und ich haben uns die Frage gestellt, wie wir das Amt der Generalsekretärin nutzen können, um Akzente zu setzen“, sagt sie. Das habe die Berliner CDU etwa auch schon bei ihrem Vorgänger und heutigem Finanzsenator Stefan Evers gemacht. Er habe von Charlottenburg-Wilmersdorf nach Treptow-Köpenick gewechselt – um Klein zufolge die AfD im Osten zu schwächen. „Sozialpolitik ist mein Herzensthema“, sagt sie.

Ottilie Klein soll das soziale Profil der Berliner CDU stärken

Mit ihr als Generalsekretärin wolle die Berliner CDU das soziale Profil stärken. In keinem anderen Bezirk seien die sozialen Herausforderungen größer als in Neukölln. Um diese Herausforderungen zu meistern, will Klein etwa beim Thema Kinderarmut und bei der frühkindlichen Bildung ansetzen. Sie nennt dabei etwa das Kita-Chancen-Jahr, das der schwarz-rote Senat in Berlin einführen will.

Bei diesem Gespräch geht es viel um die Generalsekretärin Ottilie Klein. Doch die Langzeitbeobachtung startete eigentlich mit ihrem Einzug in den Bundestag. Dabei steht sie in beiden Funktionen gewissermaßen zwischen zwei Männern, bei denen es immer mal wieder kracht: Friedrich Merz und Kai Wegner. Zuletzt ging es etwa um die Schuldenbremse. Merz will die Schuldenbremse beibehalten, während Wegner eine Reform anstrebt, um langfristige Investitionen tätigen zu können.

In Sachen Schuldenbremse ist Klein ganz bei Wegner

Verbal spitzte sich das Fernduell zu. „Die Entscheidungen werden hier im Deutschen Bundestag getroffen und nicht im Rathaus von Berlin“, polterte Merz im Plenum des Bundestags. Ottilie Klein hält sich eher bedeckt. Sie sagt: „In der Diskussion muss man zwischen der Bundes- und der Landesebene unterscheiden. Der Bund kann innerhalb der Schuldenbremse um bis zu 0,35 Prozent des BIP neue Schulden aufnehmen. Die Länder haben diesen Spielraum nicht. Insofern kann ich beide Perspektiven verstehen.“

Geprägt ist die Zeit Ottilie Kleins im Bundestag von multiplen Krisen, zuletzt die Haushaltskrise, in der sich die Ampel zwar zuletzt einigte, dennoch auch Vertrauen verspielte – gerade in einer Zeit, in der Menschen mit Angst vor weiterhin Preisen stehen. „Wir brauchen ein neues Zukunftsversprechen“, sagt Klein. Es brauche ein Aufstiegsversprechen an junge Menschen.

Klein erinnert an Ruck-Rede vor 26 Jahren

Mehr Chancengerechtigkeit und Perspektiven. „Wenn die Menschen nicht mehr von der Zukunft träumen, fangen sie an, von der Vergangenheit zu träumen“, sagt Ottilie Klein. Sie spricht dabei von dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Roman Herzog (CDU). Der hatte vor 26 Jahren angesichts der damaligen schwierigen wirtschaftlichen Situation mit der sogenannten Ruck-Rede („Durch Deutschland muss ein Ruck gehen“) für viel Beachtung gesorgt.

Klare Kommunikation wünscht sich Ottilie Klein ohnehin mehr innerhalb der Politik und nimmt es als einen Vorsatz mit in das Jahr 2024. „Insgesamt muss sich Politik klarer und verständlicher ausdrücken“, sagt sie. Ganz wie Roman Herzog oder eben Konrad Adenauer, der sie eigentlich jeden Tag in ihrem Büro daran erinnert.