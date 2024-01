Berlin. Frost in Berlin: Die Kältehilfe erwartet eine höhere Auslastung in Notunterkünften. Der ADAC rechnet mit mehr Pannen wegen der Kälte.

Angesichts der Minusgrade in den kommenden Tagen rechnet die Berliner Kältehilfe mit einem erhöhten Aufkommen in den Notunterkünften. Das sagte Jens Aldag von der Koordination der Berliner Kältehilfe der Berliner Morgenpost. „Ob die Plätze ausreichen werden, hängt erfahrungsgemäß von der Dauer und Intensität des Kälteeinbruchs ab“, so Aldag weiter.

Aktuell stehen Aldag zufolge durchschnittlich 1177 Notübernachtungsplätze zur Verfügung. Bislang bewege sich die Auslastung zwischen 80 und 84 Prozent. Diesen Berechnungen zufolge seien noch etwa 200 Plätze frei. Für Januar und Februar kalkuliere man dem Vernehmen nach mit einer Auslastung von rund 95 Prozent.

Frost in Berlin: In der Nacht fallen Temperaturen auf bis zu Minus 13 Grad Celsius

Schon in den kommenden Tagen kann die Belegung der Notunterkünfte womöglich stark ansteigen. Denn die Temperaturen fallen in den Minusbereich, zudem soll in der Region Dauerfrost einsetzen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Montag mit Höchsttemperaturen zwischen -6 und -3 Grad Celsius. In der Nacht zum Dienstag soll es richtig kalt werden. Die Temperaturen sollen bei mäßigem bis strengen Frost auf bis zu -13 Grad Celsius fallen.

Für obdachlose Menschen kann der Kälteeinbruch lebensgefährlich werden. © ZB | Paul Zinken

Für obdachlose Menschen sind diese Minusgrade lebensgefährlich. Die Berliner Kältehilfe will daher die Entwicklung kontinuierlich beobachten und gegebenenfalls nachsteuern, sagte Aldag. „Jedoch ist es äußerst schwierig geeignete Immobilien zu akquirieren.“

Entspannung durch 172 weitere Plätze

Schon Ende September – zu Beginn der Kältesaison – schlug die Berliner Kältehilfe Alarm. „Wir gehen davon aus, dass in diesem Jahr mindestens 400 Plätze fehlen“, hieß es damals vonseiten der Referentin für Wohnungslosenhilfe der Diakonie Berlin-Brandenburg, Ina Zimmermann. Händeringend suchten Träger über Monate nach geeigneten Unterkünften. Erst Mitte Dezember konnten dann zwei weitere Kältehilfe-Notübernachtungen für obdachlose Menschen mit insgesamt 172 Plätzen eröffnet werden.

Nach Angaben eines Sprechers der Senatsverwaltung Soziales handelte es sich dabei um die Notübernachtung am Goslarer Platz 8 in Berlin-Charlottenburg mit 150 Plätzen und die Notübernachtung unter dem Namen „Nächtliche Kältehilfe für Frauen“ am Wilhelmsruher Damm 148 in Berlin-Reinickendorf. Sie ist für 22 obdachlose Frauen vorgesehen. Beide Unterkünfte sind bis zum 30. April 2024 geöffnet. „Dadurch hat sich die Lage erst einmal entspannt“, sagte Aldag.

Minusgrade: DRK richtet Appell an Berlinerinnen und Berliner

Dadurch hätten zuletzt auch Überbelegungen in den Notunterkünften weitestgehend verhindert werden können. Für solche Fälle gibt es laut Katharina Delmenhorst, Sprecherin des Regionalverbands der Johanniter, zusätzliche Notbetten. So wurden in den vergangenen Wochen in der Notunterkunft an der Ohlauer Straße in Kreuzberg an vereinzelten Tagen Betten aufgestellt, um etwa die Anzahl der Schlafplätze von 76 auf 80 Plätze zu erhöhen.

Wegen der extremen Kälte stellt sich das Deutsche Rote Kreuz in Berlin auf ein erhöhtes Aufkommen von Hilfegesuchen ein. Bei Bedarf könne das DRK in Berlin einen weiteren Wärmebus sowie zusätzliche freiwillige Helfer einsetzen, sagte Karsten Hintzmann, Sprecher des Landesverbandes. Er richtete auch einen Appell an die Berlinerinnen und Berliner, in diesen Tagen genau hinzuschauen und etwa die Rufnummer für den Wärmebus zu wählen: 030 600 300 1010. Er sagte auch, dass es einen ständigen Bedarf an Winterkleidung gebe, etwa gefütterte Winterschuhe sowie Isomatten.

Frost: ADAC setzt mehr Personal in der Pannenhilfe ein

Der bevorstehende Kälteeinbruch macht aber nicht den Berliner Notunterkünften zu schaffen. Auch der ADAC rechnet mit mehr Einsätzen auf den Straßen und hat die Besatzung in der Pannenhilfe aufgestockt. „Insbesondere der Montag könnte einsatzstark sein, wenn viele Menschen ihr Auto zum Beispiel für die Fahrt zur Arbeit brauchen“, sagte die ADAC-Sprecherin für Berlin-Brandenburg, Claudia Löffler. Ab diesem Tag seien auch „alle verfügbaren“ Kräfte im Einsatz, um gegebenenfalls schnell helfen zu können. Die Hilfezentrale ist laut Löffler ebenfalls stärker besetzt als üblich. Sie sagte aber auch, dass Wartezeiten aufgrund der angespannten Situation nicht ausgeschlossen seien und verwies darauf, dass Pannen auch online gemeldet werden können.

Um gut durch die frostigen Tage zu kommen, empfiehlt Löffler Autofahrern den Kühlerfrostschutz zu prüfen. „Wenn dieser zu gering ist, kann es im Extremfall zu einem Motorschaden kommen“, sagte sie. Bis -25 Grad Celsius sollte der Frostschutz mindestens reichen. Zudem sei auch die Kontrolle der Autobatterie wichtig. „Sie wird bei Minustemperaturen besonders stark beansprucht und macht daher häufig schlapp“, so Löffler weiter.

Kälte: BER erwartet keine größeren Auswirkungen

Ein Airbus der Fluggesellschaft Eurowings wird auf dem Flughafen BER vor dem Start enteist. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Soeren Stache

In der Pannenstatistik des ADAC zählen Probleme mit der Autobatterie zu den häufigsten Pannenursachen – in 43,2 Prozent der Fälle. Löffler rät gerade bei kürzeren Fahrten „unnütze Verbraucher“, die viel Strom benötigen, auszuschalten. Als Beispiel nennt sie etwa die Heckscheibenheizung.

Der Flughafen BER hingegen erwartet durch die Kältewelle, sofern kein starker Schneefall dazukommt, keine größeren Auswirkungen. Leichtere Verspätungen sind bei den Abflügen aber möglich. „Bei starken Minusgraden müssen mehr Flugzeuge enteist werden. Es kann dann zu leichten Verzögerungen kommen“, sagte eine Flughafen-Sprecherin der Berliner Morgenpost. Am Sonntag hatte es bis zum Mittag 13 Enteisungen bei circa 100 abgeflogenen Maschinen gegeben. Die Flugzeuge können direkt am Gate enteist werden, die Entscheidung trifft der Pilot. Zuständig für die Enteisung am Gate ist ein Bodenverkehrsdienstleister. Kurz vor dem Abflug steht außerdem eine Enteisungsanlage bereit.