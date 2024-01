Die Polizei zieht eine erste Bilanz: 300 Festnahmen, erneut Angriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute. Die News aus Berlin im Blog.

Berlin hat den Jahreswechsel geschafft – mit einem Großaufgebot von Polizei (rund 5000) und Feuerwehr

Es gibt weniger Angriffe auf Feuerwehrleute als im letzten Jahr

Rund 300 Festnahmen 2023/24 – Zahl wird noch steigen

Trotz Verbotszone fliegen am Alex Böller und Raketen

Polizei in Gropuisstadt mit Kugelbombe beschossen

Berlin. Ein ereignisreiches Jahr ist zu Ende, Berlin erlebt einen anderen Jahreswechsel als 2022/23, aber erneut sind Polizisten und Feuerwehrleute mit Böllern und Raketen beschossen worden. Der Polizei gelang es offensichtlich, durch das massive Aufgebot Ansammlungen mit aggressiven Menschen schnell aufzulösen. Dennoch war es an einigen Orten in der Hauptstadt alles andere als friedlich.

Am Alexanderplatz versammeln sich an Silvester hunderte Menschen. © Reto Klar / Funke Foto Service | bm

Die in der Nacht genannte Zahl von 300 vorläufigen Festnahmen dürfte noch steigen. 15 Polizisten seien verletzt worden, sagte ein Sprecher. Dennoch: Auf unzähligen Silvester-Partys tanzte die Hauptstadt noch bis in die Morgenstunden.

Lesen Sie auch:Mann verliert Hand wegen Feuerwerksrakete

Für Feuerwehr und Polizei war der Jahreswechsel eine Bewährungsprobe. Die Polizei zog in der Nacht eine erste positive Bilanz: „Wir sind zufrieden mit unserem Einsatz, wir haben die Feuerwehr erfolgreich geschützt“, sagte ein Polizeisprecher gegen 3 Uhr. Ein Sprecher der Feuerwehr sprach von einem „normalen Silvester“. Es habe keine größeren Einsätze für die Berliner Feuerwehr gegeben.

Neujahrs-News aus Berlin am 01. Januar 2024: Erste Silvester-Bilanz an Neujahr – Rund 300 Festnahmen, auch Polizisten angegriffen

8.12 Uhr: Erneut sind Berliner Polizisten und Feuerwehrleute in der Silvesternacht mit Böllern beworfen und Raketen beschossen worden. Auch untereinander lieferten sich Gruppen von Menschen in vielen Stadtteilen Auseinandersetzungen mit Feuerwerkskörpern. Zugleich war die Polizei mit ihrem großen Aufgebot oft schnell an kritischen Stellen, um Ansammlungen mit aggressiven Menschen aufzulösen. Viele mutmaßliche Täter wurden festgenommen, meist wegen gefährlichen Missbrauchs von Feuerwerk. Die in der Nacht genannte Zahl von 300 vorläufigen Festnahmen dürfte noch steigen. 15 Polizisten seien verletzt worden, sagte ein Sprecher.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Am Neujahrsmorgen wollten Polizei und Feuerwehr weitere Zahlen bekanntgeben. Insgesamt zog die Polizei eine erste positive Bilanz. „Wir sind zufrieden mit unserem Einsatz, wir haben die Feuerwehr erfolgreich geschützt“, sagte ein Polizeisprecher gegen 3.00 Uhr am Neujahrsmorgen. Bislang seien keine Feuerwehrleute verletzt worden. Der Silvesterabend sei für die Polizei bis nach Mitternacht besser gelaufen als im Vorjahr. Ein Sprecher der Feuerwehr sprach von einem „normalen Silvester“.

Die Polizei versucht, die Verbotszone am Alexanderplatz durchzusetzen. Trotzdem fliegen Böller und Raketen. © Reto Klar / Funke Foto Service | bm

BSR beginnt mit den Aufräumarbeiten nach der Silvesternacht

7.53 Uhr: Nach der Silvesternacht haben in Berlin die Aufräumarbeiten begonnen. Beschäftigte der Berliner Stadtreinigung (BSR) waren seit dem frühen Montagmorgen auf den Straßen der Hauptstadt unterwegs. Der Bereich am Brandenburger Tor, wo die traditionelle Silvesterparty gefeiert wurde, und die Straße Unter den Linden gehörten zu den ersten Schwerpunkten. Dort sollte am Mittag der Neujahrslauf 2024 entlangführen.

Ausgebranntes Feuerwerk aus der Silvesternacht liegt an einer Kreuzung. © DPA Images | Sebastian Gollnow

Rund 500 Beschäftigte sind laut BSR am Neujahrstag in der Stadt unterwegs, um die Spuren aus der Silvesternacht schnell zu beseitigen. Etwa 180 Fahrzeuge wie Kehrmaschinen und Sammeltransporter standen für den Einsatz bereit, wie es hieß.

Mehr als 25 Menschen mit Böllerverletzungen im Unfallkrankenhaus

7.20 Uhr: Im Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) sind in der Silvesternacht zahlreiche Menschen mit Böllerverletzungen behandelt worden. Inzwischen seien 27 Patienten mit schweren Augenverletzungen, Brandwunden und Sprengverletzungen an den Händen sowie im Gesicht versorgt worden, teilte die Klinik kurz nach 7 Uhr auf der Onlineplattform X (vormals Twitter) mit. Das UKB sprach von teils „dramatischen Amputationsverletzungen“.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Das Krankenhaus verstärkte in der Silvesternacht nach eigenen Angaben seine OP-Kapazitäten deutlich. „Unser Team der Handchirurgen macht sich schon warm für den OP-Marathon in dieser Nacht in mehreren OP-Sälen“, teilte die Klinik am Sonntag auf X mit.

Gefahr durch illegale Böller: Fenster zerstört, Auto beschädigt

2.38 Uhr: Zahlreiche gefährliche illegale Feuerwerkskörper sind in der Silvesternacht in Berlin gezündet worden. Das zeigen nicht nur die heftigen Explosionen, die immer wieder in verschiedenen Stadtteilen zu hören waren, sondern auch Meldungen der Polizei zu den Auswirkungen dieser eingeschmuggelten Böller, die stärker sind als die in Deutschland erlaubten. Dazu kamen die vielen Polizei-Postings zu Schüssen mit Schreckschuss- und Signalwaffen, deren Benutzung in der Öffentlichkeit ebenfalls verboten ist.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Im Stadtteil Schöneberg habe wohl die Druckwelle eines Feuerwerkskörpers mehrere Fensterscheiben zertrümmert, schrieb die Polizei in der Nacht. In einem Lebensmittelmarkt in Kreuzberg sei der „Erschütterungsalarm“ ausgelöst worden. Eine Kugelbombe beschädigte ein Polizeiauto schwer. Auch Alarmanlagen in mehreren anderen Stadtteilen wurden durch Böller ausgelöst.

Angriffe auf Polizei und Feuerwehr beruhigen sich langsam

01.40 Uhr: Trotz wiederkehrender Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte beruhigt sich die Lage in Berlin langsam. Ausschreitungen in der High-Deck-Siedlung, Sonnenallee und anderen Teilen der Stadt sind weitgehend unter Kontrolle.

In der High-Deck-Siedlung scheint die Stimmung zu kippen. Es kommt zu Auseinandersetzungen. © Alexander Rothe | bm

Eskalation droht: Angriffe auf Polizei und Feuerwehr

01.05 Uhr: Mehr als 200 Menschen sind in der Silvesternacht vorläufig festgenommen worden. Mindestens 219 vorläufige Festnahmen habe es bisher gegeben, sagte eine Polizeisprecherin gegen 1.00 Uhr an Neujahr. Immer wieder seien im ganzen Stadtgebiet Polizisten, Feuerwehrleute und andere Menschen mit Pyrotechnik beschossen worden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

In der High-Deck-Siedlung kommt es zu Angriffen auf die Polizei. Immer wieder werden die Einsatzkräfte aus verschiedenen Richtungen mit Feuerwerkskörpern beschossen, dann flüchten die Täter. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Die Polizei hat in Berlin-Neukölln verhindert, dass eine Barrikade mitten auf der Straße aufgebaut wird. Mehrere Personen hatten in der Sandersstraße versucht, die Straße mit einem Bürostuhl und einem Holzbrett zu versperren.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Raketen und Böller in der Sonnenallee

00.23 Uhr: In der Sonnenallee in Neukölln wird das neue Jahr lautstark begrüßt. Eine Gruppe von gut 50 Leute hat sich versammelt und ruft “Free Palestine”. Die Polizei zieht sich aus dem Areal zurück. Immer wieder werden Böller und Raketen in Menschentrauben geworfen. Zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei werden ebenfalls beschossen. Auch waffenähnliche Geschosse kommen zum Einsatz.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Mehr als 100 Festnahmen in 2023

00.00 Uhr: Schon in den letzten Stunden bis Mitternacht am Silvesterabend hat die Berliner Polizei mehr als 100 Menschen im ganzen Stadtgebiet wegen gefährlicher Böllerei und anderen Verstößen vorläufig festgenommen. Bislang gehe es um eine niedrige dreistellige Zahl von Festnahmen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag gegen 23.00 Uhr.

Insgesamt sei das Geschehen bis dahin aber normal für eine Silvesternacht in Berlin, so der Sprecher. Es habe auch wieder Angriffe auf Feuerwehrleute und Polizisten gegeben, aber man könne noch nicht sagen, in welchem Ausmaß und ob es weniger waren als im vergangenen Jahr. Vor allem nahe dem Alexanderplatz vor dem Roten Rathaus habe es schon weit vor Mitternacht heftiges Feuerwerk gegeben. In Neukölln sei es vergleichsweise weniger aggressiv als im vergangenen Jahr gewesen - auch wegen der Böller-Verbotszone in der Sonnenallee.

Trotz Verbotszone fliegen am Alex Böller und Raketen

22.25 Uhr: Auf dem Alexanderplatz fliegen trotz Verbotszone vereinzelt Böller und Raketen. Die Polizei löst die Ansammlung einer größeren Gruppe Jugendliche auf, die einen Tanz aufführen.

Ein Böller fliegt in Richtung der Polizei. Der Täter wird sofort einer Maßnahme unterzogen. Die Lage ist unübersichtlich, die Stimmung aber zu diesem Zeitpunkt nicht aggressiv.

Polizeibeamte führen am Alex eine Kontrollmaßnahme durch. © Reto Klar / Funke Foto Service | bm

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Einsatzwagen der Polizei mit Kugelbombe beschossen

21.50 Uhr: In Berlin-Gropuisstadt wurde ein Einsatzwagen der Polizei mit einer Kugelbombe beschossen. Glücklicherweise waren die Beamten nicht im Fahrzeug. Dieses wurde jedoch bei dem Angriff stark beschädigt und aus dem Einsatz genommen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

So ist die Stimmung am Brandenburger Tor

21.25 Uhr: Am Brandenburger Tor hat die Show begonnen. Der Regen hat sich wie versprochen zurückgezogen und die Stimmung ist ausgelassen. Das Line-Up ist eine Mischung aus Musik für die Generation TikTok gespickt mit Klassikern aus den Wohnzimmern der Eltern. Noch immer strömen Menschen Richtung Brandenburger Tor.

Am Brandenburger Tor feiern tausende Menschen dem neuen Jahr entgegen. © Norman Börner | bm

Etwas unglücklich: Ein- und Ausgang sind beide an der Siegessäule. Das bedeutet nicht nur einen langen Rückweg, sondern auch Besucherströme in beide Richtungen. Macht es nicht entspannter, wenn zwei Drängler-Gruppen aufeinander treffen. Einmal werden Schläge angedroht, aber Ella Endlich schlagert das weg. Reporter Norman Börner ist für Sie am Brandenburger Tor.

Polizei trennt 500 Personen am Neptunbrunnen

21.04 Uhr: Am Neptunbrunnen bewarfen sich etwa. 500 Personen gegenseitig mit Feuerwerk. Polizeibeamte haben die Gruppe auseinandergetrieben und kontrolliert. Eine etwa 200-köpfige Gruppe, die sich an den Rathauspassagen aufhielt, beschoss die Beamten anschließend mit Feuerwerk. Es wurden Festnahmen durchgeführt.

Balkon-Brand in Prenzlauer Berg

20.50 Uhr: An einem Hochhaus in Berlin Prenzlauer Berg ist am Silvesterabend ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen brennt es am Balkon im 16. Obergeschoss, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagabend sagte. Die Flammen griffen demnach auf den Balkon im 17. Obergeschoss über. Verletzte habe es zunächst nicht gegeben, hieß es weiter. Am Abend seien die Etagen im Hochhaus überprüft worden, ob es im Inneren des Hauses eine Rauchentwicklung gebe. Zu Evakuierungen konnte der Sprecher zunächst nichts sagen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Silvester-Show am Brandenburger Tor startet

Danny und Dirk aus Gelsenkirchen sind das erste Mal bei der Silvesterfeier am Brandenburger Tor dabei. © Norman Börner | bm

20.15 Uhr: Danny und Dirk aus Gelsenkirchen sind das erste Mal bei der Silvesterfeier am Brandenburger Tor dabei. Danny hat als Love-Parade-Veteran gute Erinnerungen an das Partymachen in Berlin. Trotz des Regens freuen sich die beiden auf einen gelungenen Abend

Einige Tausend Menschen befinden sich bereits auf der Party „Celebrate at the Gate“ am Brandenburger Tor. Musiker, wie Moss Kena unterhalten die Menge. Moderiert von Nick Sawatzki vom Radiosenders 94,3 RS2. Nach mehreren Jahren Pause gibt es wieder ein Höhenfeuerwerk zu Silvester. Laut Veranstalter könnten 65 000 Menschen kommen.

An der Siegessäule warten Menschen auf Einlass zur Silvester-Party am Brandenburger Tor. © Norman Börner | bm

An der Siegessäule strömen weiter Menschen zur Silvesterfeier am Brandenburger Tor. In diesem Jahr kostet die Veranstaltung zehn Euro Eintritt. Die Tickets sind personalisiert und am Einlass muss ein Ausweisdokument vorgezeigt werden. Zudem sind größere Rucksäcke verboten. Personen werden am Einlass abgetastet.

Bürgermeister Kai Wegner lobt Silvester-Vorbereitungen

18.53 Uhr: Bei einem Besuch in der Polizeidirektion 5 auf der Sonnenallee hat sich Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) über die Einsatzplanung informiert. In den Gesprächen mit den Beamtinnen und Beamten vor Ort habe er die Professionalität der Vorbereitungen gespürt, so Wegner.

Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) an der Sonnenallee. © DPA Images | Paul Zinken

Man sei deutlich besser vorbereitet und ausgestattet als letztes Jahr. Exemplarisch nennt er feuersichere Masken für die Einsatzkräfte. „Heute ist die Nacht der Repression, wenn es denn notwendig sei.“ Er zeigte sich zuversichtlich, dass sich der Rechtsstaat durchsetzen werde. „Alles ist erlaubt, was im gesetzlichen Rahmen möglich ist, alle Einsatzmittel“, bekräftigte Wegner.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) spricht von intensiven Vorbereitungen. © DPA Images | Paul Zinken

Das sagte auch Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Bodycams, Hundestaffeln und 4500 Polizeikräfte seien im Einsatz. Zudem stünden erfahrene Richter und Staatsanwälte für die heutige Nacht und den morgigen Tag in Bereitschaft. Spranger verdeutlichte die intensive Vorbereitungen der Polizei und wies auch auf die Präventionsarbeit im Vorfeld der Neujahrsnacht hin. Jeder Bezirk hat 100.000 € zu diesem Zweck erhalten, betonte sie.

Polizei richtet Böllerverbotszonen ein

18.29 Uhr: Die Berliner Polizei hat am frühen Silvesterabend damit begonnen, ihre angekündigten Verbotszonen für Böller und anderes Feuerwerk einzurichten. Auf einer Strecke von mehreren hundert Metern wurden auf der Sonnenallee in Neukölln Absperrgitter an den Bürgersteigen aufgestellt. Passanten sollten ihre Taschen vorzeigen, weil in den Zonen auch die Mitnahme von Feuerwerk untersagt wurde. Die Polizei war mit zahlreichen Mannschaftswagen vor Ort, an den Straßenecken standen Polizisten. Ein Hubschrauber kreiste über dem Gebiet.

Polizei richtet Verbotszonen für Böller und Raketen in der Sonnenallee ein. © Reto Klar / Funke Foto Service | bm

Die Polizei hatte noch weitere Brennpunktbereiche definiert: Dazu zählen Nord-Neukölln und Kreuzberg vom Kottbusser Tor über den Hermannplatz bis fast zur High-Deck-Siedlung am Ende der Sonnenallee.

Tote Frau in Berlin-Westend gefunden

18.20 Uhr: In Berlin-Westend meldeten Nachbarn Verwesungsgeruch. Beamte fanden eine tote Frau in der betroffenen Wohnung. Ein zuständiger Amtsarzt konnte die Todesursache nicht feststellen. Der Kriminaldauerdienst übernimmt.

Silvester-Party am Brandenburger Tor eröffnet

17.45 Uhr: Der Zugang zur traditionellen Silvesterparty am Brandenburger Tor ist geöffnet. Am frühen Sonntagabend war der Zulauf am Eingang auf der Straße des 17. Juni nach Polizeiangaben aber noch überschaubar. Es gelten hohe Sicherheitsvorkehrungen, so dass Besucherinnen und Besucher mit längeren Wartezeiten wegen strenger Kontrollen rechnen müssen .Erstmals seit der Corona-Pandemie soll es dabei wieder ein Höhenfeuerwerk geben.

Wegen der großen Silvesterparty am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni werden die Buslinien 106, 187 und N26 umgeleitet. Wegen der Feier halten auch die U-Bahnline 5 sowie mehrere S-Bahnlinien ab 16.00 Uhr nicht mehr an den Haltestellen Brandenburger Tor und Bundestag, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte.

Neuköllner Supermarktinhaber vertut sich bei den Öffnungszeiten

17.40 Uhr: In Neukölln hatte, am heutigen Sonntag, ein Supermarkt bereits den ganzen Tag geöffnet. Der Inhaber hatte sich scheinbar bei den Öffnungszeiten geirrt.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Mann tötet Ehefrau in Berlin-Marzahn-Hellersdorf

16.50 Uhr: Am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr meldete sich ein Mann telefonisch bei der Polizei und gab an seine Ehefrau getötet zu haben. Die Beamten eilten zur Wohnung in der Neue Grottkauer Straße in Berlin-Marzahn-Hellersdorf. Das 59-jährige Opfer war nicht mehr zu retten. Der 71-jährigen Ehemann wurde verhaftet.

Die Beamten eilten zur Wohnung in der Neue Grottkauer Straße in Berlin-Marzahn-Hellersdorf. © DPA Images | Dominik Totaro

Illegales Feuerwerk in Wohnung und Keller sichergestellt

16.00 Uhr: Vor einem Spätkauf in Berlin-Charlottenburg verkaufte ein Mann Feuerwerk aus dem Kofferraum seines Autos heraus. Als die Polizei daraufhin die Wohnung und Kellerräume des Verdächtigen untersuchten, fanden die Beamten neben illegalem Feuerwerk auch ein Dopinglabor.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Palästinensische Demonstrierende knien am Kottbusser Tor: Bombengeräusche werden abgespielt

15.59 Uhr: Kurz vor dem Kottbusser Tor knien pro-palästinensische Demonstrierende auf den Boden. Bombengeräusche werden abgespielt. Kinder halten sich die Ohren zu. Auch ein Rollstuhlfahrer legt sich auf die Straße.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Weniger Zulauf bei Pro-Palästina-Kundgebung als angemeldet

14.28 Uhr: Rund 1300 Menschen haben sich laut Polizei bei einer propalästinensischen Kundgebung in Neukölln versammelt – das waren deutlich weniger als angemeldet (laut Veranstalter 5000). Rund um den Hermannplatz war viel Polizei zu sehen. Die Lage dort und Richtung der Route Kottbusser Tor wirkte am frühen Nachmittag ruhig. Besondere Vorkommnisse oder Zwischenfälle waren laut Polizei nicht bekannt.

Teilnehmer stehen bei der Propalästinensischen Demonstration am Hermannplatz in Neukölln. © DPA Images | Michael Kappeler

Die Demonstration läuft unter dem Motto „Kein Silvester – Solidarität mit Palästina“. Palästinensische Flaggen waren zu sehen. Über Megafon riefen die Veranstalter auf, sich ruhig zu verhalten. Die angrenzende Sonnenallee gilt als ein möglicher Brennpunkt in der Silvesternacht, dort gilt teilweise ein Böllerverbot.

Feuerwehr ruft „Ausnahmezustand Silvester“ aus

13.33 Uhr: Die Berliner Feuerwehr und andere Hilfsorganisationen wollen mit insgesamt mehr als 1500 Einsatzkräften aktiv sein. Das sind nach Angaben von Landesbranddirektor Karsten Homrighausen etwa dreimal so viele Kräfte wie üblich. Die Feuerwehr werde am Silvesterabend um 19 Uhr den „Ausnahmezustand Silvester“ ausrufen. Das heißt, dass unter anderem in der Leitstelle die Personalstärke erhöht wird: Statt 32 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sollen dort dann 78 tätig sein.

Polizei: Einer der größten Einsätze der letzten Jahrzehnte

13.12 Uhr: Laut Polizeipräsidentin Barbara Slowik ist es einer der größten Einsätze in den vergangenen Jahrzehnten. Die ohnehin angespannte Situation zum Jahreswechsel hat sich durch den Gaza-Krieg nach dem Terroranschlag der islamistischen Hamas auf Israel noch einmal verschärft. Insgesamt sollen rund 4500 Polizistinnen und Polizisten in Berlin im Einsatz sein. Sie sollen dabei auch Feuerwehrleute und Rettungskräfte schützen, die in der Silvesternacht vor einem Jahr massiv angegriffen wurden.

Polizisten kleben eine Israel-feindliche Schmiererei vor einer Propalästinensischen Demonstration am Hermannplatz in Berlin mit Neukölln mit Papier ab. © DPA Images | Michael Kappeler

UKB meldet bereits drei Patienten mit schweren Handverletzungen

12.57 Uhr: Die Feuerwehr rechnet insbesondere in den Bereichen Notfallrettung und Brandbekämpfung mit einem stark erhöhten Notruf- und Einsatzaufkommen. Besonders hohe Gefahr geht von der privaten Verwendung von Feuerwerkskörpern aus.

Dafür haben sich auch die Berliner Kliniken gerüstet. Das Unfallkrankenhaus (UKB) verstärkt in der Silvesternacht nach eigenen Angaben seine OP-Kapazitäten deutlich. „Unser Team der Handchirurgen macht sich schon warm für den OP-Marathon in dieser Nacht in mehreren OP-Sälen“, teilte die Klinik am Sonntag auf der Onlineplattform X (vormals Twitter) mit.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Erste Patienten mussten bereits vor der Silvesternacht behandelt werden: „Da waren‘s auch schon drei…“, so der etwas flapsige Kommentar der Klinik. Ein weiterer Patient habe am Samstag sofort operiert werden müssen.

Erste Randale und Angriffe

12.37 Uhr: Erste Randale und Angriffe haben die Einsatzkräfte der Polizei bereits beschäftigt. In der Nacht brannten im Stadtgebiet mehrere Autos, die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr berichtet von insgesamt neun Einsätzen im Stadtgebiet. Am Freitagabend hatte in Kreuzberg eine etwa 20-köpfige Gruppe unerlaubt Pyrotechnik angezündet und randaliert. Wie die Polizei mitteilte, bedrängte die Gruppe Polizisten, ein Beamter wurde von einem geworfenen Stuhl getroffen.

Demo in Neukölln im Vorfeld verboten

12.22 Uhr: Aus Sorge vor Straftaten verbot die Berliner Polizei eine für die Silvesternacht angemeldete propalästinensische Demonstration in Neukölln. Zwei parallel geplante Gegenkundgebungen zur Unterstützung Israels wurden daraufhin laut Polizei von den Veranstaltern abgesagt.

Am frühen Sonntagnachmittag soll allerdings eine weitere propalästinensische Demonstration stattfinden. Dazu werden laut Polizei 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

Giffey und Schreiner bei BSR und BVG

Manja Schreiner und Franziska Giffey in der Sicherheitszentrale der BVG. © Norman Börner | Norman Börner

12.16 Uhr: Nächste Station für die Senatorinnen Giffey und Schreiner ist die Sicherheitszentrale der BVG. Die Mitarbeiter, die über Kameras und Notruftelefone die Bahnhöfe überwachen, sind an Silvester besonders gefordert. Sie behalten die ganze Nacht über das Geschehen im Auge. Neben dem hohen Fahrgastaufkommen sind in dieser Nacht vor allem pyrotechnische Erzeugnisse ein Risiko. Böller werden mitunter auf Züge und Sicherheitspersonal geworfen. Vorfälle können von hier direkt an die Polizei übergeben werden.

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (M.) und Verkehrssenatorin Manja Schreiner (r.) bringen bei der Berliner Stadtreinigung Pfannkuchen vorbei. © Norman Börner | Norman Börner

11.34 Uhr: Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) besuchen am Morgen des Silvestertages die Regionalstelle 31 der BSR in Prenzlauer Berg. Mit Pfannkuchen überraschen sie die Mitarbeiter im Pausenraum. Am Neujahrstag sind die Reinigungskräfte mit gut 500 Mitarbeitern im Einsatz.

S-Bahn-Fahrer spricht über Silvesternacht

10.47 Uhr: Jan Schreiber fährt in der Silvesternacht auf dem Berliner S-Bahn-Ring. Auf die Schicht freut er sich – und er feiert auch im Führerstand. Lesen Sie hier die Reportage von Morgenpost-Reporterin Jessica Hanack.