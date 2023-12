Berlin fiebert dem Jahreswechsel entgegen, Polizei und Feuerwehr sind im Großeinsatz. Wichtige Silvester-News aus Berlin im Blog.

Berlin feiert Silvester! Auf unzähligen Partys tanzt die Hauptstadt ins neue Jahr

Auf der großen Silvester-Party am Brandenburger Tor wollen Zehntausende feiern

Für Polizei und Feuerwehr wird die Silvester-Nacht erneut zur Bewährungsprobe

Berlin. Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende, Berlin fiebert dem Jahreswechsel entgegen: Auf unzähligen Silvester-Partys tanzt die Hauptstadt ins neue Jahr. Bei der größten Party am Brandenburger Tor werden bis zu 65.000 Menschen auf der Straße des 17. Juni erwartet. In den Berliner Clubs wird bis zum Morgengrauen und weit darüber hinaus weitergefeiert.

Für Feuerwehr und Polizei wird der Jahreswechsel erneut zur Bewährungsprobe. Im vergangenen Jahr waren Einsatzkräfte massiv attackiert worden. Dabei wurden 47 Polizisten und 15 Feuerwehrleute verletzt – vor allem bei Angriffen im Berliner Bezirk Neukölln. Kommt es auch in diesem Jahr zu Krawallen? Im Silvester-Newsblog erhalten Sie die wichtigsten Infos zu Partynacht und zur Einsatzlage von Polizei und Feuerwehr.

Silvester-News aus Berlin am 31. Dezember 2023: Giffey und Schreiner bei BSR und BVG

Manja Schreiner und Franziska Giffey in der Sicherheitszentrale der BVG. © Norman Börner | Norman Börner

12.16 Uhr: Nächste Station für die Senatorinnen Giffey und Schreiner ist die Sicherheitszentrale der BVG. Die Mitarbeiter, die über Kameras und Notruftelefone die Bahnhöfe überwachen, sind an Silvester besonders gefordert. Sie behalten die ganze Nacht über das Geschehen im Auge. Neben dem hohen Fahrgastaufkommen sind in dieser Nacht vor allem pyrotechnische Erzeugnisse ein Risiko. Böller werden mitunter auf Züge und Sicherheitspersonal geworfen. Vorfälle können von hier direkt an die Polizei übergeben werden.

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (M.) und Verkehrssenatorin Manja Schreiner (r.) bringen bei der Berliner Stadtreinigung Pfannkuchen vorbei. © Norman Börner | Norman Börner

11.34 Uhr: Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) besuchen am Morgen des Silvestertages die Regionalstelle 31 der BSR in Prenzlauer Berg. Mit Pfannkuchen überraschen sie die Mitarbeiter im Pausenraum. Am Neujahrstag sind die Reinigungskräfte mit gut 500 Mitarbeitern im Einsatz.

S-Bahn-Fahrer spricht über Silvesternacht

10.47 Uhr: Jan Schreiber fährt in der Silvesternacht auf dem Berliner S-Bahn-Ring. Auf die Schicht freut er sich – und er feiert auch im Führerstand. Lesen Sie hier die Reportage von Morgenpost-Reporterin Jessica Hanack.