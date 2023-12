Berlin. Am Freitag hat die Polizeiführung Eckpunkte für ihre Strategie zum Jahreswechsel bekannt gegeben. 4000 Kräfte sollen im Einsatz sein.

Stephan Katte, Leiter des Bereichs Einsatz und Verkehr bei der Berliner Polizei, rechnet zu Silvester mit mehr verletzten Einsatzkräften als beim Jahreswechsel 2022/23. Grund dafür sei jedoch, dass in diesem Jahr auch deutlich mehr Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein werden. So werde das „Dunkelfeld“ deutlich „erhellt“, weshalb wahrscheinlich auch mehr registrierte Straftaten zu verzeichnen sein werden, sagte Katte am Freitag. In einer Millionenstadt wie Berlin werde man unschöne Bilder nicht verhindern können. „Wer das erwartet, kann nur enttäuscht werden.“

Stephan Katte, Leiter des Bereichs Einsatz und Verkehr bei der Polizei Berlin. © Polizei Berlin | Polizei Berlin

Dennoch sieht sich die Berliner Polizei für die Silvesternacht gut gerüstet. Insgesamt werden rund 4000 Kräftenim Einsatz sein – rund 3000 davon sind von den Bereitschaftspolizeiabteilungen oder Unterstützungskräfte aus anderen Ländern wie Sachsen-Anhalt, Sachsen und Schleswig-Holstein. 1000 weitere sind von den Abschnitten im Funkwagendienst. Hinzu kommen weitere rund 500 Kräfte der Bundespolizei, die auf Berlins Bahnhöfen eingesetzt werden.

Durch die jüngste Eskalation im Nahost-Konflikt werde Silvester in diesem Jahr unter „veränderten Rahmenbedingen“ stattfinden, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Dieses durchaus emotionale Thema werde sicherlich eine Rolle spielen. Das zeigt sich auch durch mehrere Demonstrationen, die für den Silvestertag angemeldet sind. Ein Protestzug will zwischen 22 und 0 Uhr vom Neuköllner Richard- zum Hermannplatz ziehen, wobei die Sonnenallee und die dortige Pyroverbotszone auf der Strecke liegen. „Das werden wir dort nicht zulassen können“, sagte Einsatzleiter Katte.

Polizei erwägt Verbot der pro-palästinensischen Demo durch Neukölln

Aktuell befinde man sich mit der Anmelderin noch in Abstimmung über eine Alternativroute, so Katte weiter. „Sie hält aber bislang daran fest.“ Entsprechend stehe die Frage eines Verbots im Raum. Sollte die pro-palästinensische Demonstration nicht stattfinden, würde wohl auch der pro-israelische Protestzug, der vom S-Bahnhof Neukölln über Hermannplatz und Kottbusser Tor zum Kreuzberger Oranienplatz ziehen will, ausfallen.

In diesem Bereich rund um die Sonnenallee ist das Abbrennen von Pyrotechnik verboten. © BM Infografik | Babette Ackermann-Reiche

In entsprechenden pro-palästinensischen Kreisen sei Silvester bislang nicht diskutiert worden, sagte der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamts (LKA), Stefan Redlich. Nur zwei Personen aus diesem Spektrum seien auch an den Ausschreitungen rund um den vergangenen Jahreswechsel beteiligt gewesen. „Silvester dient aber dazu, Emotionen herauszulassen.“ Entsprechend seien Spekulationen gerechtfertigt.

„Diese Demonstrationsanmeldungen zeigen aber, dass der Bereich von Interesse ist“, sagte Katte. Ein Beleg dafür, dass die Böllerverbotszone auf der Sonnenallee zwischen Friedel- und Tellstraße eine richtige Entscheidung gewesen sei. Begründet wird sie mit der Eskalation in diesem Bereich im Nachgang zum 7. Oktober. Dort, sowie im Schöneberger Steinmetzkiez, und auf dem Alexanderplatz ist das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik verboten.

Bereits mehrere hundert Kilogramm illegales Feuerwerk sichergestellt

Neuköllns Ordnungsstadtrat Gerrit Kringel (CDU, links) am Donnerstagabend auf der Sonnenallee bei einer Feuerwerks-Kontrolle. © Pudwell | Morris Pudwell

Mit dem Beginn des Verkaufs von Feuerwerk am Donnerstag habe das LKA zusammen mit den Ordnungsämtern der Bezirke bereits 40 Verkaufsstellen kontrolliert, sagte Redlich. Vereinzelt habe es Beanstandungen gegeben. Außerdem seien mehrere hundert Kilogramm illegales Feuerwerk beschlagnahmt worden – zum Teil bei Personen mit Bezug zum Nahost-Konflikt. „Wir konnten aber nicht feststellen, dass damit Einsatzkräfte angegriffen werden sollten.“

Ferner sei die Polizei mit Sprengstoffhunden und Hubschraubern im Einsatz, um Pyrobunker etwa auf Hausdächern zu finden, ergänzte Katte. Außerdem habe es mehr als 300 Informationsveranstaltungen, etwa an Schulen, gegeben. „Nicht jedem Heranwachsenden ist bewusst, wo die Grenze zur Strafbarkeit anfängt“, sagte der Präventionsbeauftragte der Polizei, Winfried Wenzel. Zudem haben Polizei und Feuerwehr ein Video mit dem Appell veröffentlicht, keine Einsatz- und Rettungskräfte anzugreifen.

Für die Nacht selbst wurden drei Brennpunktbereiche ausgemacht: einmal im Norden des Märkischen Viertels in Reinickendorf bis Moabit über Gesundbrunnen, der Südosten der Stadt von der Gropiusstadt bis zum Steinmetzkiez und Nord-Neukölln. Vor Einfahrt in die Viertel werde die Feuerwehr in Empfang genommen und hindurch begleitet, um Übergriffe auf Rettungskräfte zu verhindern, sagte Katte.

Vor vier Feuerwachen stehen außerdem die ganze Nacht durch Polizeiwagen: Neukölln, Kreuzberg, Wedding und Urban. Ziel sei es, bei Übergriffen auf Rettungskräfte stets rechtzeitig vor Ort zu sein. Ein weiterer Fokus liege auf der Silvesterfeier am Brandenburger Tor, zu der 65.000 Gäste erwartet werden.

Polizei will offensiv von verlängertem Präventivgewahrsam Gebrauch machen

Vor wenigen Wochen wurde das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) geändert. „Wir sind froh über die neuen rechtlichen Möglichkeiten“, sagte Polizeipräsidentin Slowik. So wolle man etwa das verlängerte Präventivgewahrsam effektiv nutzen. Menschen, von denen schwere Straftaten drohen, können seit dem 24. Dezember bis zu fünf Tage in Haft genommen werden und damit über Silvester.

Außerdem werde man in den Brennpunktbereichen zur Beweissicherung Bodycams nutzen, die nun auch in Hausfluren oder Wohnungen eingesetzt werden können. Insgesamt 245 hat die Berliner Polizei. Überdies habe man die Einsatzkräfte mit Gehörschutz und Flammenschutzhauben ausgestattet, sagte Thomas Dublies, Leiter der Landespolizeidirektion, der alle Abschnitte unterstellt sind.

