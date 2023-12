Berlin. Die ukrainische Familie Mukha lebt seit eineinhalb Jahren in Berlin. Lesen Sie hier, wie sie auf die Situation in der Ukraine blickt.

Jeder Freitag erinnert Nikolai Mukha (40) daran, welches Glück er hat. Abends, wenn er von Montagereisen zurückkommt, die Tür zu seiner Wohnung öffnet und seine Kinder und seine Frau Luidmila (35) in die Arme schließt. Es gibt ihm Kraft und schenkt ihm Hoffnung – in einer Zeit, in der in seinem Heimatland noch immer Krieg herrscht. Ein Krieg, der aber seit der Terrorangriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober fast in Vergessenheit zu geraten scheint.