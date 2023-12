Berlin. Auf drei Bezirke wirkt sich die Wiederholung der Bundestagswahl am stärksten aus. Hier wird der Wahlkampf besonders spannend.

Die Richter des Bundesverfassungsgerichts hatten noch gar nicht gesprochen, da mussten die Parteien schon in den Wahlkampfmodus schalten. Schon Wochen vor der offiziellen Verkündung begannen Lokalpolitiker im einwohnerstärksten Bezirk damit, ihre Wahlplakate wieder auszupacken und Genehmigungen zum Aufhängen einzuholen. Was mit der Entscheidung am 19. Dezember amtlich wurde, hatte man kommen sehen: Nirgends in Berlin sind so viele Gebiete von der Wiederholung der Bundestagswahl betroffen, wie in Pankow. Nirgends ist der Aufwand beim Wahlamt und den Partien so hoch. In rund 80 Prozent des Gebiets sollen stimmberechtigte Bürger am 11. Februar 2024 erneut an die Urnen treten. Denn nirgends gab es bei der Ursprungswahl so folgenreiche Mängel wie hier — mehr als 200 Urnenwahlbezirke im Pankower Bundestagswahlkreis 76 werden beanstandet.