Berlin. Die Gruppe „Students for Free Palestine“ besetzt Berichten zufolge einen Hörsaal an der Freien Universität in der „Rostlaube“.

Mehrere Studenten der Gruppe „Students for Free Palestine“ haben am Donnerstag an der Freien Universität Berlin in Dahlem einen Hörsaal besetzt. Das berichten „Tagesspiegel“ und „BZ“ übereinstimmend. Das habe die FU bestätigt.

Der Hörsaal befindet sich in der sogenannten Rostlaube an der Habelschwerdter Allee. Fotos zeigen zahlreiche antiisraelische Plakate, die die Aktivisten aufgehängt haben, darunter mit Aufschriften wie „Yallah, Yallah, Occupy“, „Stoppt den Genozid“ oder auch „Your silence equals blood on your hands“ (Euer Schweigen ist wie Blut auf euren Händen).

Vor Beginn der Aktion sollen die Aktivisten laut „BZ“ mit einem Megafon durch das Uni-Foyer gezogen und „Freiheit für Palästina und eine offene Meinungsfreiheit“ skandiert haben. Die Gruppe hatte zuvor auf Instagram zu dem Protest aufgerufen.

Im Hörsaal hätten sich etwa 70 Studenten versammelt. Israel soll als „mordender Apartheid-Staat“ bezeichnet worden sein. Angeblich hätten Ordner in neongelben Warnwesten, teilweise mit Palästinensertuch um den Hals, vor dem Hörsaal 1a Stellung bezogen und würden niemanden hereinlassen, der ihnen als Jude oder Unterstützer Israels bekannt sei. Laut Augenzeugen soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, berichtet die „BZ“ weiter.

Mittlerweile soll die Polizei vor Ort sein. Ob eine Räumung stattfindet, ist zur Stunde noch unklar, die Entscheidung liegt beim Präsidium der FU.

BM