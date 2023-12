Berlin. Sie wollen am Sonntag ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus setzen. Namhafte Redner sind angekündigt.

Sie wollen ein Zeichen gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit setzten: Ein breites Bündnis aus Politik, Sport, Kunst und Kultur sowie der Gesellschaft ruft für diesen Sonntag, 10. Dezember, zu einer Großdemonstration auf. Unter dem Namen „Nie wieder ist jetzt“ wollen mehrere Tausend Menschen von der Berliner Siegessäule zum Brandenburger Tor ziehen. „Wir hoffen, dass ganz viele kommen, dass die breite Gesellschaft uns hört“, sagte der Organisator Nicolai Schwarzer. Auf der Bühne sind große Namen angekündigt.

Nach Angaben der Berliner Polizei sind 3000 Teilnehmer angemeldet. Auf der Webseite des Veranstalters haben bislang mehr als 12.000 Menschen zugesagt. Sie sollen sich um 13 Uhr am Großen Stern versammeln. Von dort sollen sie über die Straße des 17. Juni zum Platz des 18. März ziehen. Die Kundgebung vor dem Brandenburger Tor soll gegen 14 Uhr starten. Zu Beginn des Programms soll es den Organisatoren zufolge ein gemeinsames Gebet von Protestanten, Katholiken, Muslimen und Juden geben. „Unser Ziel ist es, ein kraftvolles und unüberhörbares Signal – aus dem Herzen der Hauptstadt – in die Welt zu senden, dass weder in Berlin noch irgendwo sonst in Deutschland jedwede Form von Antisemitismus, Hass oder Fremdenfeindlichkeit geduldet wird“, sagt Nicolai Schwarzer.

Roland Kaiser: „Fremdenfeindlichkeit hat in unserem Land nichts zu suchen“

Als Redner auf der Kundgebung werden neben Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU), die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) auch der ehemalige Nationalspieler Arne Friedrich erwartet. Zudem sollen auch zwei der erfolgreichsten deutschen Künstler auf der Bühne erscheinen: Herbert Grönemeyer und Roland Kaiser. „Fremdenfeindlichkeit hat in unserem Land nichts zu suchen“, sagte Kaiser. Im Interview mit der Berliner Morgenpost. Um ein Zeichen gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit zu setzen, werde er als Redner auftreten.

Zuspruch erhielten die Organisatoren der Großdemonstration gegen Antisemitismus auch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). „Jede und jeder Einzelne kann im Alltag ein Zeichen gegen Antisemitismus, Rassismus, Hass und Hetze setzen und die Stimme erheben“, erklärte der Bundeskanzler nach Angaben der Veranstalter. „Je mehr Stimmen laut werden, desto wirksamer steht unsere Gesellschaft gegen alles zusammen, was unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet“, so Scholz weiter.

Schirmherrin ist die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas

Schirmherrin der Demonstration ist Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD). „Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, mitten in Berlin Gesicht zu zeigen für ein friedliches und respektvolles Miteinander und sich Antisemitismus, Hass, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit entgegenzustellen“, heißt es im Demonstrationsaufruf.

Auf der Bühne werden daneben auch die 12 Tenöre erwartet. Die Mitglieder wollen einer Mitteilung der Organisatoren zufolge mit ihrem Auftritt die universelle Sprache der Musik nutzen, um Menschen miteinander zu verbinden. „Wir wollen ein Signal setzen – für die Menschlichkeit, für einen respektvollen Umgang miteinander und für eine Gesellschaft, in der wir alle in Frieden und ohne Hass leben können!“, heißt es. BM/dpa