Berlin. Roland Kaiser tritt bei einer Großdemo gegen Antisemitismus auf. Im Interview spricht er über die Botschaft, die er vermitteln will.

Roland Kaiser (71) ist neben seinen Hits auch für sein soziales Engagement bekannt. Er setzte sich immer wieder für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche ein, er setzte schon ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit als die Pegida-Bewegung ihre Hochzeit erlebte. Während der Corona-Pandemie machte er Werbung für das Impfen. Nun will der Musiker seine Stimme gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus einsetzen und bei der Großdemonstration „Nie wieder ist jetzt!“ am Sonntag als Redner auftreten. Vom Großen Stern zieht die Demonstration über die Straße des 17. Juni zum Brandenburger Tor. Ein Gespräch mit Roland Kaiser über seinen Antrieb und darüber, welches Zeichen er am Sonntag setzen will.