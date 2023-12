Berlin. Wegen des GDL-Streiks kommt es in Berlin zu massiven Beeinträchtigungen im Nahverkehr. Wer fährt? Die Auswirkungen in der Übersicht.

Heute kommt es erneut zum Streik im öffentlichen Nahverkehr – auch in Berlin

BVG, S-Bahn, ODEG: Welche Bereiche sind wann betroffen?

Hier der Überblick und Zeitplan zu den Auswirkungen des Bahnstreiks in Berlin

Für Fahrgäste in Berlin ist es wenige Tage vor Weihnachten ein echtes Ärgernis: Erneut hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zu einem Streik aufgerufen. Bundesweit wird mit erheblichen Einschränkungen im Verkehr der Deutschen Bahn gerechnet. Besonders betroffen ist die Hauptstadt, wo die S-Bahn Berlin die Hauptlast des öffentlichen Nahverkehrs trägt. Welche Berliner Verkehrsmittel sind heute und morgen von dem Streik außerdem betroffen?

Streik in Berlin: S-Bahn, BVG, ODEG – wer fährt? Der Überblick

Bereich Auswirkungen S-Bahn Berlin Streik, massive Beeinträchtigungen BVG (U-Bahn, Tram, Bus) kein Streik, regulärer Verkehr, hohe Auslastung erwartet Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn Streik, massive Beeinträchtigungen Regionalverkehr der ODEG Einschränkungen

Die S-Bahn Berlin schreibt auf ihrer Website: „Wir erwarten während des Streiks von Donnerstag (7.12.) 22 Uhr bis einschließlich Freitag (8.12.) 22 Uhr massive Beeinträchtigungen des S-Bahn-, Regional- und Fernverkehrs der DB. Es kann auch vor und nach dem Streik zu Einschränkungen kommen. Bitte nutzen Sie in der Zeit alternative Verkehrsmittel.“ Weitere Informationen will das Tochterunternehmen der Deutschen Bahn im Laufe des Tages bekanntgeben. Die Deutsche Bahn ergänzt auf ihrer Homepage: „Bitte sehen Sie von nicht notwendigen Reisen während des GDL-Streiks ab und verschieben Sie Ihre Reise auf einen anderen Zeitpunkt.“

Bahnhof Zoo: Fahrgäste warten vor einem Zug der Odeg. © Funke Foto Services | Reto Klar

Beim letzten Bahn-Streik Mitte November hatte es einen Notfahrplan der S-Bahn Berlin gegeben, mit Zugverkehr im 20-Minuten-Takt auf den S-Bahnlinien S3, S46, S5 und S9.

Die Verkehrsmittel der Berliner Verkehrsmittel (BVG) sind vom Streik der GDL nicht betroffen. Heißt: U-Bahn, Tram und Bus fahren heute und morgen regulär. Ein Großteil der S-Bahn-Fahrgäste dürfte allerdings auf die Verkehrsmittel der BVG ausweichen; es wird also deutlich voller werden als sonst.

Ähnlich verhält es sich mit dem Verkehr der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG): Der Betrieb wird zwar nicht bestreikt, dennoch komme es zu „Beeinträchtigungen im Betriebsablauf“, wie die ODEG auf ihrer Website schreibt.

Lesen Sie auch: Deutsche Bahn: Warnstreik bis Freitag

Bahn-Streik: Zugausfälle, Verspätung – Wann startet der Ausstand in Berlin?

Viele Fahrgäste der S-Bahn Berlin werden heute und morgen wegen des Bahn-Streiks auf Verkehrsmittel der BVG umsteigen (Archivbild). © dpa | Tobias Kleinschmidt

Im Personenverkehr startet der Bahn-Streik am Donnerstag, 22 Uhr. Angekündigt ist ein 24-stündiger Warnstreik, der am Freitagabend um 22 Uhr enden soll. Schon vorab ist mit streikbedingten Einschränkungen zu rechnen. Auch nach Ablauf des Streiks wird der Verkehr nicht sofort wieder regulär laufen. Die Auswirkungen des Streiks dürften bis in die Nacht zu Samstag spürbar sein. (bee)

Auch interessant: Bahnstreik: Das sind Ihre Rechte als Fahrgast