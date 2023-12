Ein Autofahrer geriet in Weißensee ins Gleisbett der Tram, in Lichtenberg wurde ein Mann bewusstlos geschlagen. Blaulicht-News im Blog.

Berlin. Ein Autofahrer ist in der vergangenen Nacht in Weißensee ins Gleisbett der Tram gefahren. In Fennpfuhl wurde ein Mann bewusstlos geschlagen. In Alt-Hohenschönhausen verletzte ein Mann eine Frau mit einem Messer, drohte der Polizei und sprang dann aus dem Fenster. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 3. Dezember: Kreuzungskollision mit drei Verletzten in Adlershofen

22.20 Uhr: In Adlershof hat sich am Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Drei Personen wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt, als ein Transporter und ein SUV auf der Kreuzung Wassermannstraße Ecke Dörpfeldstraße kollidierten. Im Zuge der Räumungsarbeiten musste die Kreuzung für eine Weile gesperrt werden. Betroffen war davon auch der Tramverkehr im Bezirk Treptow-Köpenick.

Hinterhausbrand in Wedding – Feuerwehr rettet zehn Menschen, sieben verletzt

21.09 Uhr: Ein Brand sorgte am Sonntagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz in Wedding. Dabei mussten zehn Personen aus dem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet werden. Sieben Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Ursache für den Ausbruch in der Liebenwalder Straße war ein in Brand geratener Kinderwagen, der auf Teile der Holztreppe übergriff und für starke Flammen- und Rauchbildung sorgte.

Erschwert wurde der Einsatz dadurch, dass sich das Haus in einem Innenhof befand. Dort brachten Einsatzkräfte der Feuerwehr neun Menschen per Drehleiter in Sicherheit, eine weitere Person wurde per Steckleiter befreit. Zu den verletzten Personen gehören auch zwei Kinder.

Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei übernahm die Ermittlungen wegen einer möglichen Brandstiftung.

Schüsse auf ein Lokal in Tiergarten – Polizei entdeckt Einschusslöcher

17.20 Uhr: In und an einem Lokal an der Potsdamer Straße in Tiergarten sind in der Nacht zum Sonntag Schüsse abgegeben worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie gegen 4.40 Uhr zum Lokal gerufen und stellte die Identität von 15 Personen im Alter von 18 bis 66 Jahren fest. Von den Anwesenden war niemand verletzt. Die Beamten fanden aber im Lokal und auf dem Gehweg Patronenhülsen sowie an der Fassade und im Inneren Projektile und Einschusslöcher, wie es weiter hieß. Wer die Schüsse abgegeben habe und was dahinter stecke, sei ungeklärt.

Vier Schwerverletzte bei Streit in Cottbus

15.51 Uhr: Vier Männer sind in Cottbus bei einem Streit mit Einsatz von Stichwaffen schwer verletzt worden. Sechs Männer mit afghanischer und zwei mit syrischer Nationalität im Alter zwischen 19 und 64 Jahren seien am Samstagabend an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen und vorläufig festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Vier Beteiligte hätten Stichverletzungen erlitten und seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache des Streits im Cottbuser Ortsteil Sandow war zunächst noch unklar. Zeugen hatten am Samstagabend die Polizei alarmiert. Nach ihren Aussagen sollen auch Stöcke bei der Auseinandersetzung eingesetzt worden sein.

Strafanzeigen nach propalästinensischer Demonstration in Wedding

13.17 Uhr: Nach einer propalästinensischen Demonstration mit etwa 2000 Menschen in Mitte hat die Polizei am Wochenende 13 Strafanzeigen gestellt. Die Vorwürfe lauteten auf Delikte wie Volksverhetzung, die öffentliche Aufforderung zu Straftaten oder das Zeigen von Zeichen verfassungswidriger Organisationen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. 31 Menschen seien während des Aufzugs kurzzeitig festgehalten worden, etwa um die Personalien aufzunehmen.

Die Demonstration unter dem Titel „Stoppt den Genozid in Gaza“ war am Samstagnachmittag durch Wedding, Prenzlauer Berg und Mitte gezogen. Zunächst starteten nur etwa 350 Menschen, doch bekam der Aufzug unterwegs mehr Zulauf und hatte in der Spitze etwa 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie der Polizeisprecher sagte.

Es habe vereinzelt strafrechtlich relevante Äußerungen mündlich oder auf Plakaten gegeben. Zudem wurden auf einem Lautsprecherwagen unzulässige Lieder gespielt. Der Wagen wurde demnach vom Aufzug ausgeschlossen.

Mann wird in Weißensee fremdenfeindlich beleidigt

11.06 Uhr: Der Staatsschutz hat Ermittlungen gegen einen 55 Jahre alten Mann aufgenommen. Dieser soll am Samstag gegen 18 Uhr einen 40-Jährigen in der Tram M13 angesprochen und während einer Auseinandersetzung fremdenfeindlich beleidigt haben. Nachdem beide an der Albertinenstraße in Weißensee ausgestiegen waren, soll der Mann den 40-Jährigen weiter beleidigt und ihm gegen den Oberkörper gestoßen haben.

Verletzte nach Abbiege-Unfall in Schöneberg

10.54 Uhr: In Schöneberg sind am Samstag zwei Autofahrer zusammengestoßen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 57 Jahre alter Autofahrer gegen 14.20 Uhr auf der Lietzenburger Straße in Richtung Martin-Luther-Straße unterwegs. Als er an einer Ampel nach links auf die Kleiststraße einbog, soll ihm von links ein 30 Jahre alter Autofahrer entgegengekommen sein. Dieser sagte aus, er habe angenommen, dass die von rechts aus der Lietzenburger Straße kommenden Fahrzeuge Rot hätten. Beide Fahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Crash kam.

Die 31 Jahre alte Beifahrerin des 30-Jährigen erlitt Verletzungen an Kopf und Nacken. Sie kam in ein Krankenhaus. Jeweils ein weiterer Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Beide Autos wurden stark beschädigt. Die Martin-Luther-Straße musste zur Unfallaufnahme zeitweilig gesperrt werden, davon war auch der öffentliche Nahverkehr betroffen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).

Mann wird in Lichtenberg bewusstlos geschlagen

10.12 Uhr: Ein Mann ist am Samstag an der Möllendorffstraße in Fennpfuhl im Bezirk Lichtenberg bewusstlos geschlagen worden. Passanten hatten gegen 8.30 Uhr gesehen, wie mehrere Männer den 31-Jährigen zunächst in ein Streitgespräch verwickelt hatten. Als er weitergehen wollte, wurde er von einer Person aus der Gruppe zu Boden getreten. Der Mann aus der Gruppe hob ihn auf und versetzte ihm einen Kopfstoß. Anschließend schlug er ihm zweimal mit der Faust ins Gesicht. Der 31-Jährige sackte zusammen und blieb regungslos auf dem Asphalt liegen. Die Gruppe flüchtete zu Fuß in Richtung Frankfurter Allee. Rettungskräfte brachten den am Kopf Verletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Absuche der Umgebung nach der Gruppe verlief indes erfolglos.

Alt-Hohenschönhausen: Mann droht Polizei mit Messer – und springt dann aus dem Fenster

10.01 Uhr: Ein Mann ist am Samstag in Alt-Hohenschönhausen im Bezirk Lichtenberg aus dem Fenster gesprungen, nachdem er eine Frau mit einem Messer verletzt und der Polizei gedroht hat. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine Mieterin gegen 18.20 Uhr die Bematen an die Zechliner Straße verständigt, weil sie lautes Gebrüll im Treppenhaus gehört hatte. Als die Polizisten eintrafen, sahen sie in der dritten Etage einen Mann, der in der Wohnungstür stand. Er habe plötzlich ein Messer vor sich gehalten und geschrien. Er habe dann das Messer bedrohlich angehoben. Als die Beamten ihre Schusswaffen gezogen hätten, sei der Verdächtige in die Wohnung geflüchtet und aus dem Fenster in den Innenhof gesprungen.

Die Einsatzkräfte eilten zu ihm, leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Der Mann erlitt eine Verletzung an der Wirbelsäule. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Zudem gab der 26-Jährige an, Drogen konsumiert zu haben.

In der Wohnung befand sich noch eine 53-jährige Frau, die von dem Verdächtigen zuvor mit dem Messer verletzt worden war. Sie konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Die beiden Polizisten blieben unverletzt. Der 26-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung und Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Auto überschlägt sich in der Prignitz auf glatter Straße

9.58 Uhr: Eine Fahrerin, ihre Tochter und eine Beifahrerin haben beim Frontalzusammenstoß des Autos mit einem Baum in der Prignitz in Brandenburg Glück im Unglück gehabt. Die 34 Jahre alte Mutter, ihre 7-jährige Tochter und eine 29 Jahre alte Mitfahrerin seien bei dem Unfall auf winterglatter Fahrbahn am Samstagabend leicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Die Mutter sei zwischen Meyenburg und dem Ortsteil Schmolde mit dem Auto ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug rutschte von der Straße, überschlug sich nach der Kollision und landete auf dem Dach. Alle drei Insassen konnten sich laut Polizei selbst aus dem Auto befreien, wurden von alarmierten Rettungskräften versorgt und in Krankenhäuser gebracht.

Autofahrer durchpflügt Gleisbett der Tram in Weißensee

Ein Auto fuhr ins Gleisbett der Tram. © Pudwell | Pudwell

9.55 Uhr: Ein Autofahrer ist in der vergangenen Nacht in Weißensee im Bezirk Pankow in das Gleisblett der Tram gefahren. Ersten Informationen von vor Ort zufolge war er beim Abbiegen in die Gleise geraten. Anstatt zu stoppen, fuhr er bis zum Haltstellenbereich der Tram. Der Fahrer erlitt keine Verletzungen. An seinem Fahrzeug dürfte allerdings ein Schaden am Unterboden entstanden sein. Die BVG barg das Auto mit Hilfe eines speziellen Berge-Unimogs. Im Anschluss kontrollierten Mitarbeiter der BVG das Gleisbett auf mögliche Schäden. Der Tramverkehr war für circa 45 Minuten unterbrochen.