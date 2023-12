Berlin. Am ersten Adventswochenende haben die Geschäfte und Kaufhäuser in der Hauptstadt geöffnet. Was in der Einkaufstasche gelandet ist.

Eigentlich wollte sie den Trubel an diesem Sonntag vermeiden, am Ende trägt sie aber zweifelsohne die größte Einkaufstasche aus dem Kaufhaus des Westens (KaDeWe). Sie ist weiß und hat die Größe eines Fernsehers. Was darin ist, darüber wird noch zu sprechen sein. Als Steffi Dix am frühen Nachmittag unter dem goldenen Schriftzug durch die Tür nach draußen tritt, strömen Menschen mit vollen und noch leeren Händen an ihr vorbei. Viele sind auf dem Weg in die Untiefen des Luxuskaufhauses. Sie kaufen Weihnachtsgeschenke oder bummeln einfach durch die Stadt. Es ist kurz nach 14 Uhr, vor etwas mehr als einer Stunde hat das KaDeWe wie zahlreiche Kaufhäuser der Stadt wegen des verkaufsoffenen Sonntags geöffnet.

Sie sei schon am Mittwoch hier gewesen, sagt die 41-jährige Steffi Dix, die von ihrem Sohn Oskar (13) begleitet wird. Auf ihrer Liste für Weihnachtsgeschenke stand ein Koffer der Marke Rimowa. Die Preise für die Koffer starten bei über 600 Euro und reichen in den viertstelligen Bereich. Am Mittwoch sei sie eben wegen einer Kollektion im KaDeWe gewesen. Doch die Verkäuferin sagte ihr, diese erscheine erst ab Donnerstag. Da sie in diesen Tagen keine Zeit mehr gefunden habe, sei sie dann doch heute von Köpenick nach Charlottenburg gefahren. Der Plan: Kurz ins KaDeWe, schnell den Koffer kaufen und schnell wieder nach Hause. Ganz so schlimm, war es dann aber ohnehin nicht, stellt sie erfreut fest. „Es war nicht so viel los und ziemlich entspannt.“

KaDeWe-Managerin: Sehr starker und bemerkenswerter Andrang

Anders beschreibt das allerdings Alexandra Bagehorn, General Managerin des KaDeWe. „Am ersten Adventssonntag haben wir bereits um 13 Uhr einen sehr starken und bemerkenswerten Andrang verzeichnen können“, sagt sie auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Die Gäste würde sich über viele Erlebnisse und Aktionen freuen. Bagehorn nennt etwa Holzbaumschmuck, den man individualisieren könne, Stände mit Zuckerwatte und Popcorn sowie Fotos mit dem Weihnachtsmann. „Im ganzen Haus ist eine tolle Adventsstimmung zu spüren, zu denen die derzeitigen winterlichen Temperaturen sehr gut passen.“

In der Tat sieht nicht nur die KaDeWe-Managerin das so. Über der Tauentzienstraße zwischen dem Weihnachtsmarkt und dem KaDeWe legt sich eine Weihnachtsstimmung an diesem trockenen aber kalten Nachmittag. Die Menschen schlendern gemütlich über die Gehsteige, bleiben vor den unzähligen Schaufenstern stehen und werfen manchmal auch einen Blick dahinter. „Das Weihnachtswetter spielt uns in die Karten“, sagt auch Phillip Haverkamp, Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg der Berliner Morgenpost.

Zurückhaltende Konsumstimmung

Insgesamt seien die Händler mit der Erwartung gestartet, dass das Geschäft – die realen Umsätze bereinigt um Preissteigerungen – dieses Jahr etwas schwächer läuft als im Jahr 2022. Haverkamp sagt, dies sei von der Zuversicht der Menschen abhängig. Diverse Krisen und weltpolitische Konflikte wie der Terroranschlag auf Israel würden die Konsumlaune trüben – auch weil dies teils ganze reale Konsequenzen habe. Haverkamp spricht etwa vom Reallohnverlust und damit weniger Geld, das die Menschen übrig haben. „Es herrscht eine zurückhaltende Konsumstimmung und die Menschen kaufen preisbewusst.“

Ein Parfüm für 160 Euro

Schenkt seiner Frau Liane ein teures Parfüm zu Weihnachten: Rudolf Späth. © Funke Foto Services | Sergej Glanze

Eine Ausnahme sind da womöglich neben Steffi Dix auch Liane und Rudolf Späth. „Mein Mann hat mir ein Weihnachtsgeschenk gekauft“, sagt Liane Späth am Eingang des KaDeWe. „Es ist ein Parfüm und der Preis hat mich vom Sockel gehauen“, verrät die 64-Jährige mit einem Lachen. Es handelt sich um ein Parfüm der Schweizer Luxusmarke la Prairie. Kostenpunkt: 160 Euro. „An diesen Preis muss ich mich erstmal gewöhnen“, sagt sie. Daneben hätten sie heute noch einen Spritzbeutel zum Garnieren von Gebäck gekauft.

„Früher bin ich nie an verkaufsoffenen Sonntagen einkaufen gegangen“, sagt Liane Späth – womöglich auch, weil sie selbst im Handel gearbeitet hat. Mittlerweile sei das anders, daher schaue sie auch gerne am Sonntag mal ins KaDeWe. Abgesehen von dem Parfüm hat das Ehepaar aus Schöneberg aber keine Weihnachtsgeschenke mehr gekauft. „Wir kaufen immer das Falsche, deshalb wollen die Kinder nur Geld.“

Gutscheine sind auf dem ersten Platz

Verhalten sind sie dann vielleicht doch. Und gemessen daran ist das Weihnachtsgeschäft laut Haverkamp doch gut angelaufen. Begonnen habe es mit der Black Week, sagt er. Da würden etwa die Hälfte der Weihnachtsgeschenke einkauft werden, wobei Gutscheine, Bücher, Spielwaren und Düfte auf den ersten Plätzen liegen würden. Die verkaufsoffenen Sonntage an diesem ersten und am dritten Adventswochenende seien dabei besonders bedeutsam, zählen zu den umsatzstärksten Tagen im Jahr. „Deshalb sind sie auch so wichtig“, sagt Haverkamp weiter.

Halten nicht so viel von verkaufsoffenen Sonntagen: Annette und David S. aus Lünen bei Dortmund. Sie sagt, die Angestellten müssten auch zur Ruhe kommen können. © Funke Foto Services | Sergej Glanze

Alle sehen das aber nicht so. Etwa Annette und David S. aus Lünen bei Dortmund. Das Ehepaar kommt jährlich um die Weihnachtszeit nach Berlin. „Die Weihnachtsmärkte, das KaDeWe und die Beleuchtung sind immer wunderschön“, sagt Annette S. Eingekauft haben die beiden auch, einen Glühwein und Make-Up. Allerdings hält die 42-Jährige grundsätzlich wenig von verkaufsoffenen Sonntagen. „Die Angestellten müssen mal zur Ruhe kommen“, sagt sie. Gerade in der Vorweihnachtszeit, sei es für sie ohnehin sehr stressig.

Handelsverband Berlin-Brandenburg: Eine Katastrophe für Geschäfte in Potsdam

Während in Berlin viele Geschäfte öffneten, hat in Potsdam eine Klage der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi eine Ladenöffnung verhindert. Laut einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg müssen die beiden verkaufsoffenen Sonntage in Potsdam am 3. und 10. Dezember ausfallen. „Das ist für diesen Sonntag eine Katastrophe“, kommentiert Haverkamp das Urteil. Die Geschäfte hätten Ware bestellt. Nun blieben sie darauf sitzen und es würden Umsätze fehlen. Die Gewerkschaft habe den Geschäften und Kunden einen Bärendienst erwiesen, so Haverkamp.