In Kreuzberg soll gegen die Politik Erdogans protestiert werden. Unterdessen ist in Mitte erneut eine Pro-Palästina-Demo angekündigt.

Mehr als 2000 Menschen ziehen bei einer pro Palästina Demonstration am 28. Oktober unter starkem Polizeischutz durch Kreuzberg. (Archivbild)

Proteste Pro-Palästina und gegen Erdogan: Erneute Demos am Samstag

Berlin. Am Samstag wird der Großeinsatz der Polizei wegen verschiedener Demonstrationen wohl weiter gehen. Am Mittag soll eine kurdische Demonstration gegen das Verbot der Arbeiterpartei PKK und die Politik Erdogans vom Oranienplatz in Kreuzberg zum Brandenburger Tor ziehen. 3000 Teilnehmer seien laut dpa-Informationen angemeldet. Aufrufe zu der Demonstration kamen auch von linksradikalen Gruppen.

Ab 14.00 Uhr ist eine Demonstration für Palästina und gegen den Angriff Israels auf den Gazastreifen mit 10.000 Teilnehmern in der Innenstadt angemeldet. Sie beginnt am Invalidenpark nahe dem Hauptbahnhof und führt durch die Friedrichstraße und Leipziger Straße ebenfalls zum Brandenburger Tor. Abends steht dann das Fußball-Freundschaftsspiel Deutschland gegen die Türkei im Olympiastadion an.