Berlin: Deutschland-Türkei: Polizei setzt Fanmarsch kurzzeitig fest

Türkische Fans zünden Pyrotechnik vor dem Länderspiel gegen Deutschland in Berlin.

Berlin. Deutlich mehr als 2000 Menschen haben am Samstag in Berlin für Palästina und gegen die Angriffe Israels im Gazastreifen demonstriert. Ebenfalls am Samstag haben Tausende Kurden in Berlin gegen das Verbot der kurdischen Arbeiterpartei PKK protestiert – alle Details dazu hier. Aktuell kommt es zu einem Marsch türkischer Fußball-Fans zum Olympiastadion, wo am Abend die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf die Türkei trifft. Die wichtigsten Nachrichten zu den Demos lesen Sie in diesem Newsblog.

Fanmarsch in Berlin: Polizei setzt türkische Fans kurzzeitig fest

18.04 Uhr: Kurz nach dem Start des Fanmarschs zünden einige türkische Anhänger im Block Pyrotechnik – obwohl das vonseiten der Polizei verboten ist. Daraufhin setzt sie Polizei den Aufmarsch zunächst fest. Erst als die Feuer aus sind, geht es weiter.

Deutschland-Länderspiel gegen die Türkei: Fanmarsch gestartet

Der Marsch türkischer Fußball-Fans am Samstagabend am Theodor-Heuss-Platz in Berlin.

Foto: bm / Julian Würzer

17.43 Uhr: Weiterer Großeinsatz für die Polizei: Am Theodor-Heuss-Platz haben sich am frühen Abend zahlreiche türkische Anhänger zu einem Fanmarsch in Richtung Olympiastadion versammelt. Als der Veranstalter des Fanmarsch darauf aufmerksam macht, dass Pyrotechnik verboten ist, kommt es zu Buhrufen vonseiten der Teilnehmer.

Bengalisches Feuer gezündet – Polizei mit erster Festnahme

Bengalische Feuer werden bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin gezündet.

Foto: bm / Julian Würzer

16.20 Uhr: Kurz vor der Weidendammer Brücke zünden Teilnehmer der Demonstration ein bengalisches Feuer. Wenige Meter dahinter nimmt die Polizei den Mann fest, um die Personalien festzustellen.

Berliner Polizei geht von 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus

16.11 Uhr: Mittlerweile ist die Demonstration auf der Friedrichstraße angelangt. Ein Polizeisprecher nennt bislang rund 2500 Teilnehmer bei dieser pro-palästinensischen Demonstration. Auch sei der Verlauf der Versammlung nach bisherigen Erkenntnissen ruhig. Es seien noch keine strafrechtlich relevanten Vorkommnisse gemeldet worden, so der Sprecher der Berliner Polizei.

Kleine Kinder skandieren „Free Free Palestine“

15.33 Uhr: Der Demonstrationszug setzt sich nun in Richtung Nordbahnhof in Bewegung. „In Gaza fließt mehr Blut als Wasser“ steht auf einem der zahlreichen Schilder, die Demonstranten zwischen Palästina- und einigen Türkei-Flaggen hochhalten. Manche Eltern bringen ihre kleinen Kinder auf die Demonstration mit – sind sind kaum älter als fünf Jahre alt. Ein Kind ruft immer wieder „Free Free Palestine“; Teilnehmer stimmen daraufhin in die Parole ein.

Einschüchterungen am Rande der Demo – „Die Situation war bedrohlich“

15.21 Uhr: Während einer kurzen Redepause ruft ein Passant „Fick dich“ in Richtung der Versammlung. Daraufhin gehen drei Männer aus der Demonstration auf den Mann zu, kreisen ihn ein und bedrohen ihn. Nachdem sie sagen, wenn er nicht gehe, gebe es Ärger, lassen sie von ihm ab. Der Passant wirkt danach aufgelöst, sagt unserer Redaktion: „Die Situation war bedrohlich.“ Die Polizei schaut lediglich zu.

Demonstranten versammeln sich am Invalidenpark in Berlin

Hunderte Pro-Palästina-Demonstranten versammeln sich am Invalidenpark.

Foto: Reto Klar / ZRB

15.05 Uhr: Mehrere Hundert pro-palästinensische Demonstranten haben sich im Invalidenpark versammelt. Sie wollen von dort durch den Großen Tiergarten bis zur Hofjägerallee laufen. Ein Redner auf der Bühne ruft die Teilnehmer der Versammlung dazu auf, nicht mit Medien wie der „Bild“-Zeitung oder dem „Spiegel“ zu sprechen. Auch richtigen sich die Sprechchöre der Teilnehmer teilweise gegen die Bundesrepublik und Israel. „Deutschland finanziert, Israel bombardiert“, rufen sie.

„Für freien Zugang zur Al-Aqsa Moschee“ steht auf einen Banner. Foto: Reto Klar / FFS

Mehrere Hundert Menschen haben sich zu einer Pro-Palästina-Demo am Invalidenpark in Mitte versammelt. Foto: Reto Klar / FFS

„Stoppt die Massaker an Ärzten unnd medizinischen Personal in Gaza“, steht auf einem Banner. Foto: Reto Klar / FFS

Hunderte Pro-Palästina-Demonstranten versammeln sich am Invalidenpark. Foto: Reto Klar / ZRB