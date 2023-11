Vor der Europawahl: Kai Wegner fordert EU-Reformen

Berlin. Vor dem Europa-Parteitag der Berliner CDU hat der Regierende Bürgermeister und CDU-Landeschef Kai Wegner eine Modernisierung der EU gefordert. „In diesen Zeiten braucht Europa dringend die Erneuerung seines Sicherheitsversprechens“, sagte Wegner im Vorfeld des Parteitages. „Nicht nur die Aggression Russlands und der Terror der Hamas fordern Europa heraus.“

Weitere Unsicherheitsfaktoren, wie die irreguläre Migration nach Europa, Chinas ökonomisches Machtstreben, neue Technologien und natürlich der Klimawandel kämen hinzu. „Wir brauchen ein starkes Europa nach außen, das im weltweiten Wettbewerb besteht, seine Grenzen schützt und für seine Sicherheit selbst eintreten kann“, forderte Wegner.

Auf dem Parteitag wird die Spitzenkandidatin gekürt

Die CDU trifft sich an diesem Sonnabend zu ihrem Nominierungsparteitag für die im kommenden Jahr anstehenden Europawahlen. Als Spitzenkandidatin schicken die Christdemokraten erneut Hildegard Bentele ins Rennen. Die gelernte Diplomatin sitzt bereits seit vier Jahren im Europa-Parlament. In ihrer Zeit beim Auswärtigen Amt arbeitete sie in den Vertretungen in Zagreb und Teheran und war danach außenpolitische Beraterin der Bundesregierung.

Von 2011 bis 2019 war sie Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. „Ihr Werdegang vom Studium über die Arbeit im Auswärtigen Amt, aber auch als europapolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus bis hin zur Volksvertreterin in Brüssel und Straßburg ist geprägt von ihrem Einsatz für die europäischen Idee“, sagte CDU-Generalsekretärin Ottilie Klein am Freitag zur Nominierung Benteles.

Kai Wegner wirbt für eine Teilnahme an der EU-Wahl

Auf weiteren Listenplätzen nominierte die CDU weitere neun Politiker, die aber wegen der bundesweiten Mehrheitsverhältnisse innerhalb der CDU keine Aussicht auf einen Platz im Europaparlament haben. Die Wahlen finden am 9. Juni statt. Für Berlin sitzen derzeit neun Abgeordnete in Brüssel. Die Grünen stellen davon drei Abgeordnete, jeweils ein Abgeordneter wurde von CDU, SPD, Linke, AfD, Volt und Die Partei entsandt.

Wegner warb bereits im Vorfeld des Parteitages für eine Teilnahme an der EU-Wahl. „Wenn im kommenden Jahr die Europäerinnen und Europäer ein neues Parlament wählen, dann geht es auch darum: In welchem Europa wollen wir künftig leben? Und welches Europa löst das Sicherheitsversprechen für uns alle ein?“, sagte Wegner vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Flüchtlingssituation.