Tram stößt mit Laster zusammen — mehrere Verletzte

Berlin. Zwei Menschen sind bei Unfällen am Samstag ums Leben gekommen. Die Crashs ereigneten sich in Marzahn und in Dallgow-Döberitz im Havelland. In Reinickendorf lieferte sich ein Autofahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Nachdem er gefasst werden konnte, stellte sich heraus, dass er mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Die News vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 29. Oktober: Verletzte nach Unfall mit Straßenbahn

19.10 Uhr: Eine Straßenbahn ist in Weißensee mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen und entgleist. Dabei seien am Sonntag drei Menschen leicht verletzt worden, darunter zwei Fahrgäste, teilte ein Feuerwehrsprecher am Abend mit. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden. An dem Unfall an der Langhansstraße, Ecke Roelckestraße sind demnach neben der Tram ein Transporter mit Anhänger und ein Auto beteiligt gewesen. Die Straßenbahn wurde am Abend wieder auf die Schiene gehoben. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 30 Einsatzkräften vor Ort.

Restaurant-Einbrecher von Reinigungskraft gestellt

16.07 Uhr: Schlecht bekommen ist einem Mann sein Einbruch in ein Restaurant an der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg. Eine 50 Jahre alte Reinigungskraft bemerkte bei ihrer Arbeit gegen 7 Uhr den Unbekannten und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den 26-Jährigen nach kurzer Flucht in der Raabestraße festnehmen. In einem Rucksack entdeckten sie Gegenstände, die dem Restaurant sowie einem benachbarten Friseurladen, in den der Mann offenbar zuvor eingebrochen war, zugeordnet werden konnten. Der Einbrecher wurde der Kriminalpolizei überstellt.

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

15.49 Uhr: In Prenzlauer Berg hat sich ein Motorradfahrer am Sonntagmorgen bei einem Sturz lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Der Biker war laut Polizei kurz vor 7 Uhr in der Greifswalder Straße unterwegs, als er an der Einmündung zur Käthe-Niederkirchner-Straße aus noch zu klärenden Umständen gegen den linken Bordstein geriet und in das Schotterbett der Tramgleise fuhr. Dabei prallte der Motorroller gegen einen Kantenstein, so dass der 33-Jährige vom Krad auf den Boden geschleudert wurde und nicht mehr ansprechbar war. Rettungskräfte brachten ihn in die Klinik, wo er nach einer Notoperation intensivmedizinisch versorgt wird. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Mann bricht mehrere Autos auf und wird festgenommen

15.44 Uhr: Polizisten haben am Samstagnachmittag einen Mann festgenommen, der in Charlottenburg mehrere Autos aufgebrochen haben soll. Ein 30-Jähriger war gegen 17.40 Uhr in einem Parkhaus am Los-Angeles-Platz auf den Mann aufmerksam geworden. Als der vermeintliche Autoeinbrecher in Richtung Nürnberger Straße flüchtete, folgte ihm der 30-Jährige und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den Flüchtigen an der Augsburger Ecke Nürnberger Straße festnehmen. Bei seiner Durchsuchung wurden Rauschgift und mehrere hochwertige Sonnenbrillen gefunden. Der 28 Jahre alte Tatverdächtige kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam und soll von dort einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

Baby nach Unfall in Prenzlauer Berg im Krankenhaus

15.25 Uhr: In Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow hat es am Sonntagvormittag einen Unfall gegeben. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, war eine Mutter mit einem Kinderwagen gegen 10.50 Uhr über die Fußgängerfurt an der Kreuzung Malmöer Ecke Schivelbeiner Straße bei grüner Ampel gelaufen. Ein 34 Jahre alter Autofahrer bog in diesem Moment nach rechts ab und erfasste den Kinderwagen. Dieser kippte um. Das drei Monate alte Mädchen fiel auf die Fahrbahn.

Rettungskräfte brachten das äußerlich nicht erkennbar verletzte Baby in ein Krankenhaus, in dem es vorsorglich für weitere Untersuchungen stationär aufgenommen wurde. Die 35 Jahre alte Mutter sowie der Autofahrer wurden nicht verletzt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) führt die weiteren Ermittlungen.

Carsharing-Auto kracht auf dem Kudamm in einen Bus

14.12 Uhr: In der City West hat es in der vergangenen Nacht einen Unfall gegeben. Ein Carsharing-Auto war gegen 2.45 Uhr auf dem Kurfürstendamm in einen Bus gekracht. Der Aufprall war so heftig, dass der 200-Liter-Dieseltank des Busses aufriss. Der Kraftstoff lief auf die Kreuzung.

Der Bus-Fahrer soll nicht verletzt worden sein. Fahrgäste befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht im Bus. Der Carsharing-Fahrer soll leicht verletzt worden sein. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle habe er abgelehnt. Nach ersten Erkenntnissen musste er sich im Krankenhaus nach der Untersuchung einer Blutentnahme unterziehen.

Die Feuerwehr streute zahlreiche Säcke Ölbindemittel auf die Kreuzung, um den ausgelaufenen Diesel zu binden. Die Wasserbetriebe setzten an einem Gully eine Luftblase, um zu verhindern, dass der Kraftstoff in die Kanalisation gelangt. Der Bus wurde von einem Abschlepper der BVG in eine Werkstatt gebracht. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Wittstock: Alkoholisierte Frau stellt Topf auf den Herd und schläft ein – Rauchmelder geht an

13.59 Uhr: Eine aufmerksame Nachbarin hat eine 31-jährige Frau in Wittstock/Dosse im Landkreis Ostprignitz-Ruppin vor Schlimmerem bewahrt. Die Nachbarin habe am frühen Sonntagmorgen die Rettungskräfte alarmiert, weil sie den Rauchmelder in der Nachbarwohnung vernommen habe, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr fand die 31-jährige Frau schlafend in der Wohnung. Sie habe aufgrund ihrer Alkoholisierung einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen, so die Polizei. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf.

Brand in einem alten Bauernhaus in Oberhavel – keine Verletzten

13.40 Uhr: Bei einem Brand ist in Großwoltersdorf im Landkreis Oberhavel ein Bauernhaus schwer zerstört worden, das als Wochenendhaus genutzt wurde. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatte nach ersten Erkenntnissen am Samstagnachmittag ein mit Holz und Pappe gefüllter Weidekorb Feuer gefangen, der zu nahe am Ofen stand. Die Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach Angaben der Polizei war der Wohnraum des Bauernhauses nicht mehr bewohnbar. Sachverständige haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 80.000 Euro.

Raser liefert sich erst Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Reinickendorf – und landet dann im Gefängnis

13.18 Uhr: Ein Mann, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde, ist in der vergangenen Nacht in Reinickendorf festgenommen und ins Gefängnis gebracht worden. Zuvor war den Polizisten gegen 2.30 Uhr auf der Residenzstraße ein Raser im Gegenverkehr aufgefallen. Die Beamten wendeten und nahmen die Verfolgung auf. Der Autofahrer versuchte, die Einsatzkräfte abzuschütteln. Letztlich bog er auf die Breitkopfstraße ab und konnte wegen eines anderen Fahrzeuges nicht weiterfahren. Der Mann sprang aus dem Auto und rannte davon, konnte aber von den Einsatzkräften eingeholt, zu Boden gebracht und festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung des Mannes sowie des Mietfahrzeugs entdeckten die Beamten mutmaßliches Rauschgift und eine Schusswaffe mit einem gefüllten Magazin. Darüber hinaus hatte der 28-Jährige einen als gestohlen gemeldeten Reisepass dabei. Da es deutliche Anzeichen gab, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte, kam er zu einer Blutentnahme sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Im Rahmen der Überprüfung seiner Identität stellte sich heraus, dass er mit einem Haftbefehl wegen Betruges gesucht wird und auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Nachdem die Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verdacht des Fahrens unter Rauschmitteleinwirkung sowie Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz gefertigt waren, wurde der 28-Jährige dem Landeskriminalamt überstellt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Schwangere kommt in Potsdam mit Polizeischutz in die Klinik

12.37 Uhr: Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen in Potsdam das Auto eines werdenden Vaters gestoppt, der mit seiner hochschwangeren Frau unterwegs in ein Krankenhaus war. Weil die Fruchtblase bereits geplatzt gewesen sei, hätten die Beamten die werdenden Eltern unter Polizeischutz ins Krankenhaus begleitet, berichtete die Polizeidirektion West. „Die Polizei wünscht alles Gute!“, hieß es in der Mitteilung.

Senior wird in Marzahn von Auto erfasst und stirbt

10.29 Uhr: Ein Fußgänger ist am Samstag bei einem Unfall in Marzahn ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteile, wurde der 80-Jährige gegen 20.10 Uhr von einem 53 Jahre alten Autofahrer erfasst, als er die Landsberger Allee an einem Fußgängerüberweg bei roter Ampel überquerte. Für den Autofahrer war die Ampel grün. Der Senior wurde zunächst auf die Motorhaube und dann über das Autodach auf die Straße geschleudert. Mehrere Helfer leisteten Erste Hilfe, die von den Rettungskräften übernommen wurde. Sie brachten den lebensgefährlich verletzten Mann in ein Krankenhaus, in dem er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Der 53-Jährige blieb unverletzt.

Das Unfallfahrzeug wurde zur Spuren- und Datensicherung auf ein Sicherstellungsgelände gebracht. Die Landsberger Allee und der Blumberger Damm waren an der Unfallstelle über mehrere Stunden bis etwa 2.20 Uhr teilweise gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.

SPD-Bürgerbüro in Friedrichshain beschmiert

8.50 Uhr: Unbekannte haben ein Bürgerbüro der SPD an der Grünberger Straße in Friedrichshain beschmiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine Streife des Zentralen Objektschutzes am Samstag gegen 20.20 Uhr die mit gelber und schwarzer Farbe aufgetragenen Schriftzüge auf den Jalousien entdeckt. Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein, das vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen wurde.

Havelland: Fußgängerin von Auto überfahren und tödlich verletzt

8.04 Uhr: Bei einem Verkehrsunfall in Dallgow-Döberitz im brandenburgischen Landkreis Havelland ist eine 82-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Autofahrer sei am Samstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, dann zunächst gegen parkende Autos geprallt und habe dann die Frau überfahren, berichtete ein Sprecher der Polizei. Der Notarzt habe nur noch den Tod der 82-Jährigen feststellen können. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.