Craft-Bier im Pub: Das BRLO gibt es jetzt auch in Charlottenburg

Bislang residierte das BRLO Brwhouse in Schiffscontainern am Gleisdreieck. Jetzt gibt es eine Dependance in Charlottenburg.

Blick in das neue BRLO in Charlottenburg an der Giesebrechtstraße.

Berlin. Craft-Bier-Brauereien gibt es inzwischen viele, unzählig viele. Doch nur wenige haben sich an dem umkämpften Biermarkt etabliert. Dazu gehört in Berlin zweifelsohne das BRLO. Viele kennen die Brauerei, die am Gleisdreieckpark in Schiffscontainern residiert, dort auch ein Restaurant mit vorwiegend vegetarischer Kost betreibt und einen Biergarten.

Jetzt hat im Westen Berlin eine Dependance aufgemacht, an einem Ort, der Älteren noch als Irish Pub bekannt sein dürfte: an der Giesebrechtstraße in Charlottenburg. Umgeben von prunkvollen Gründerzeithäusern haben die Macher des BRLO hier etwas Mitte ins altehrwürdige Herz der City West gebracht. Die Wände und Säulen sind nackter Beton, Lichtgirlanden ranken sich an der Decke und der Boden besteht aus Gussasphalt. Der soll für eine gute akustische Atmosphäre sorgen – niemand möge es schließlich, wenn man höre, was am Nebentisch gesprochen werde, so erklärt es Ben Pommer, einer der BRLO-Gründer und seit Jahren das Gesicht der Craft-Brauerei. Tatsächlich funktioniert das so gut, dass Pommer bei einem Presse-Dinner am Vorabend der Eröffnung Dinners aus fünf Metern Entfernung deutlich erschwert zu verstehen ist.

Das Fassbier kann man sich im BRLO auf Flaschen ziehen lassen

Ben Pommer, Mitgründer von BRLO.

Foto: Maria Schiffer / BRLO

Rund 140 Sitzplätze gibt es in der Dependance auf der Ecke Giesebrecht- und Sybelstraße, dazu kommen einige Plätze draußen vor der Tür zum Meyerinck-Platz hin. Pommer sagt, man wolle hier auch Kiezversorger werden. Und so gibt es nicht nur Lunch, sondern auch einen neuen Späti im BRLO mit „Preisen wie im Supermarkt“. Das Fassbier des BRLO, dessen Angebot ständig wechselt – auch während des Abends – kann man sich auf Flaschen ziehen lassen und nach Hause mitnehmen. Im Kühlschrank halte es zwei Wochen. Der Literpreis: Preiswerte 6,80 Euro.

Das Interieur ist wie bereits erwähnt kühl. Loriot hätte eventuell von einem „freundlichen Steingrau“ gesprochen. Dennoch kommt schnell Gemütlichkeit auf, das Grau drückt nicht die Stimmung und tatsächlich kann man sich in normaler Lautstärke unterhalten, obwohl sicher über 20 Kolleginnen und Kollegen gekommen sind und an langen Tischen sitzen.

Über das Bier des BRLO muss man im Grunde nicht viel sagen. Liebhaber industrieller Bierkultur werden mit den Schöpfungen der Brauerei nicht viel anfangen können, der Craft-Bier-Charakter ist zu deutlich, sogar in einem schlichten Hellen, geschweige denn in den anderen Kreationen wie dem IPA oder auch dem Hefe-Weizen. Wer aber wiederum „gewöhnliches“ Supermarkt-Bier verabscheut, der ist absolut richtig hier. Auch Wein-Liebhaber kommen durchaus auf ihre Kosten – und neuerdings auch Fans von Cocktails.

Arndt Henning Heißen hat Bier-Cocktails mit BRLO-Bieren entwickelt

In Zusammenarbeit mit Arndt Hennig Heißen, der zuvor im Curtain Club im The Ritz Carlton und im Frederick‘s gearbeitet hatte, sind Cocktails auf der Basis der Bierkreationen des BRLO entstanden. „Die sollen das Bier eigenständig dastehen lassen, aber auch erweitern“, sagt Pommer. Tatsächlich sind die Kreationen rund und ausgewogen, beinhalten aber dennoch diesen typischen Geschmack des Craft-Biers. In jedem Fall mal eine interessante Variante zum Ausprobieren.

Natürlich gibt es zu dem ganzen Bier auch reichlich zu essen. Das Angebot ähnelt dem im BRLO-Haupthaus und folgt ebenfalls dem T-Shirt-Prinzip von S, M und L. „Sharing is caring“ ist auch hier das Motto, also das liebevolle Teilen. Das Programm des BRLO ist gemüselastig, Fleisch wird als hochwertige Beilage verstanden.

Die Gerichte im BRLO in Charlottenburg bestehen vor allem aus Gemüse und zum Teilen ausgelegt.

Foto: Gerritzen / BRLO

Das „Small“-Programm für 19 Euro beinhaltet eine selbst zu treffende Auswahl von einmal Gemüse, einmal „Drunter“ (dazu zählen Grenaille-Kartoffeln aus dem Grill, leichter Perl Couscous, gebackene Knödel, frittierte Kartoffeln – das sind Pommes – oder Belugalinsen), dreimal Drüber (Mixed Pickles, gerösteter Lauch, gebackener Sellerie, eingelegte Gurken oder klassisches Sol-Ei) und einmal Soße (Senfsoße, Gremolata, Kräuterquark, Chili-Mayonnaise, Meerrettich-Sauce oder Chimichurri). Das Ganze ist für eine Person gedacht, das M-Angebot (59 Euro) für drei Personen, das L dann für fünf bis sechs (94 Euro).

Die Gerichte im BRLO sind über jeden Tadel erhaben

Fleisch läuft unter „Nebenbei“ und besteht aus einem knusprigen Rollbraten vom dry-aged Landschwein (je nach Gewicht 13 bis 45 Euro) oder einem Kikok-Hähnchen (Schenkel 7,50 Euro, halbes Hähnchen 16 Euro, ein ganzes für 25 Euro). Hühner und Braten drehen sich in der einsehbaren Küche auf einem Wandgrill. Die Karte entspricht dem Haupthaus am Gleisdreieck ist aber etwas abgespeckt, was auch der kleineren Küche geschuldet sein dürfte.

Was diese kleinere Küche da aber dann abliefert, ist über jeden Tadel erhaben. Das Kikok-Hähnchen ist schmelzend zart und knusprig. Es macht auch viel Spaß, das Fleisch in verschiedene Soßen zu tunken, die bei diesem Essen reichlich auf dem Tisch stehen. Favorit ist die Senfsoße mit viel Umami, etwas Schärfe und Würze, aber auch das stramm knofige Chimichurri, sowie die krachend scharfe Chili-Mayo und die Meerrettich-Soße sind einen Versuch wert. Auch der Rollbraten ist einfach köstlich, saftig, fleischig, einfach perfekt, vor allem die splitterige Kruste, die doch so oft andernorts gummiartig gerät oder so steinhart, dass höchstens der Zahnarzt daran Freude hat. Hier ist sie gerade richtig, sie kracht und knuspert und zergeht dann im Mund.

Auch wer Gemüse sonst nicht so mag, sollte im BRLO einen Versuch wagen, das Graupen-Couscous ist sehr leicht mit zitronigen Noten und Dill, ganz frühlingshaft beschwingt, der gebrannte Blumenkohl gerade richtig zwischen den leicht bitteren Röst-Aromen und der Süße des Kohls, die Mixed Pickles ebenfalls auf dem perfekten Grad zwischen Süße und Säure. Das alles ist kein Fine Dining, aber eben auch von der Qualität weit über dem „normaler“ Wirtshäuser, in denen Bier im Vordergrund steht.

Schade ist nur, dass der Sommer offenbar endgültig vorbei ist, denn die Bierbänke und Tische vor dem BRLO in Charlottenburg versprechen ebenfalls die für diesen feinen Teil Charlottenburgs richtige Mischung aus Sehen und Gesehenwerden.

Fazit: Das BRLO in Charlottenburg ist unbedingt einen Besuch wert, vor allem auch für die, denen der Weg nach Kreuzberg bislang zu weit war.

BRLO Charlottenburg, Giesebrechtstraße 15, 10629 Berlin, Montag – Donnerstag: 12–02 Uhr, Freitag / Samstag: 12–04 Uhr, Sonntag: 12–02 Uhr. Reservierung auf der Website des BRLO