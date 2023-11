Berlin-Moabit: Brutaler Überfall – Mann würgt Rentnerin

Der 25-Jährige klingelte an der Wohnungstür der 78-Jährigen und attackierte sie plötzlich. Die Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Berlin. Brutaler Überfall am Freitag in Berlin-Moabit: Dort klingelte ein 25-Jähriger an der Wohnungstür einer Rentnerin. Als die Frau die Tür öffnete, würgte der Mann die 78-Jährige. Zeugen konnten der Frau schnell helfen, der Tatverdächtige ließ von ihr ab und flüchtete. Später konnte er festgenommen werden. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

9.25 Uhr: Ein 25 Jahre alter Mann soll am Freitag bei einer Rentnerin in Berlin-Moabit geklingelt und sie gewürgt haben. Die 78-Jährige habe um Hilfe gerufen und daraufhin seien ihr Personen zur Hilfe geeilt, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Der Tatverdächtige floh und die Polizei wurde verständigt. Der Mann sei später festgenommen worden. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sich der Tatverdächtige und das Opfer kannten, hieß es weiter. Die Polizei ermittelt.

Frontalunfall im Landkreis Oberhavel – 40-Jährige stirbt an Folgen

9.10 Uhr: Eine 40 Jahre alte Frau ist an den Folgen eines Frontalunfalls im Krankenhaus gestorben. Am Freitagvormittag hat ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Wagen auf der L170 bei Kremmen (Ortsteil Charlottenau) einen anderen überholt und ist dabei mit einem dritten entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Frau wurde vor Ort reanimiert und mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo sie gestorben ist. Ihre 13-jährige Beifahrerin und der 53-jährige andere Autofahrer wurden leicht verletzt. Die Straße war fünf Stunden lang gesperrt. Die Polizei ermittelt. Zuvor berichtete die „Märkische Allgemeine Zeitung“.