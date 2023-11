Mann brutal im Plänterwald erstochen – Verdächtiger gefasst

Am Montag wurde ein Mann im Plänterwald mit Messerstichen getötet. Der mutmaßliche Täter wurde verhaftet. Die Blaulicht-News im Blog.

Mann brutal im Plänterwald erstochen

Berlin. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 21. November:

6 Uhr: Gestern Abend wurde ein Mann brutal im Plänterwald erstochen. Rettungskräfte der Berliner Polizei und Feuerwehr trafen gegen 21.50 Uhr am Montagabend in der verlängerten Kiehnwerderallee ein und fanden einen schwer verletzten Mann mit schwachen Vitalfunktionen vor. Während die Rettungskräfte im strömenden Regen sofort Wiederbelebungsmaßnahmen einleiteten, trafen Polizeibeamte in unmittelbarer Umgebung auf einen Mann, der die Einsatzkräfte sofort vulgär zu beleidigen begann.

Im "I love Berlin"-Shirt wurde ein Mann unweit des Tatorts im strömenden Regen gefasst. Beamte steckten seine Hände in Spurensicherungstüten, um Indizien vor dem Regen zu schützen.

Foto: Morris Pudwell / Pudwell

Das Opfer, das mehrere Stichwunden erlitten hatte, verstarb in der Ambulanz auf dem Weg ins Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Dem vermeintlichen Täter wurden Handfesseln angelegt und die Hände in einer Papiertüte zur Spurensicherung verpackt. Der Mann nutzte durchgehend eine vulgäre Sprache und beleidigte immer wieder Beamte. Nur wenig später wurde er abgeführt und mit einem Gefangegentransporter abtransportiert.

Eine Tankstelle am Treptower Park wurde noch in der Nacht von Polizeibeamten abgeriegelt. Dort wurden Videoaufnahmen gesichtet.

Foto: Morris Pudwell / Pudwell

Rund 1,5 Kilometer vom Tatort entfernt sperrten Ermittler kurz nach Entdecken der Tat eine Tankstelle am Treptower Park ab. Polizeibeamte sollen dort Videoaufnahmen mit Bezug auf die Bluttat konfisziert haben. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.