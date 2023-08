Wegner will Ampel-Gesetz stoppen

Berlin. Das Gesetz der Ampel-Bundesregierung zur Entlastung der Wirtschaft droht am Widerstand Berlins und anderer Bundesländer zu scheitern. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) machte am Donnerstag gegenüber der Berliner Morgenpost klar, dass er das „Wachstumschancengesetz“ in der Länderkammer stoppen werde, sollten sich in der Beratung im Bundestag nicht wesentliche Änderungen ergeben. Nach Berechnungen des Berliner Finanzressorts würde das Gesetz für Berlin Einnahmeausfälle von 200 Millionen Euro bedeuten.

Lesen Sie auch:Rente, Miete, Asyl: Welche Ampel-Projekte stocken?

„Das Wachstumschancengesetz, das die Bundesregierung nach langem Streit vorgelegt hat, ist eine große Enttäuschung“, sagte Wegner. Damit würden die Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft nicht gelöst, so wird das wirtschaftliche Wachstum in Deutschland nicht angekurbelt. „Die Bundesländer sollen offenkundig die Rechnung für die Paartherapie der Bundesregierung zahlen. Länder und Kommunen, vor allem auch die Stadtstaaten wie Berlin, werden durch dieses Gesetz extrem belastet“so der Regierende Bürgermeister. Bereits vor einigen Tagen hatte auch der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) seinen Widerstand gegen die Pläne angekündigt.

Einnahmeausfällen würden Berlin hart treffen

Wegner kündigte an, sich gegen die Pläne der Bundesregierung zu stellen. „Wenn das Gesetz jetzt nicht im Bundestag noch verändert wird, wird Berlin gemeinsam mit anderen Ländern im Bundesrat aktiv werden.“

Ein Minus von 200 Millionen Euro bei den ohnehin wegen der schlechten Wirtschaftslage sinkenden Einnahmen würde Berlins Koalition hart treffen und käme überaus ungelegen. Das Bündnis ringt gerade darum, einen komplizierten Doppelhaushalt für 2024 und 2025 aufzustellen, der bereits von zahlreichen Klagen über Kürzungen und fehlendes Geld für verabredete Großprojekte begleitet wird.

Ampel-Gesetz droht das Scheitern im Bundesrat

Bundesweit ist zu erwarten, dass Länder und Kommunen von den insgesamt sieben Milliarden Euro Entlastung den Löwenanteil zu verkraften haben werden. Berlins Finanzsenator Stefan Evers (CDU äußerte sich am Tag nach der Ampel-Einigung bei der Kabinettsklausur in Meseberg skeptisch. Die Ampel habe ein „Gesetz zu Lasten Dritter“ beschlossen. Die Belastungen für Länder und Gemeinden sollten noch weiter steigen. Hinzu komme, dass die Investitionsprämie übermäßig bürokratisch ausgestaltet sei. „Wenn hier im parlamentarischen Verfahren nicht nachgearbeitet wird, muss der Bundesrat ran“, sagte Evers.

Auch interessant: Kai Wegner: An was er sich noch gewöhnen muss

Weil das Gesetz starke Auswirkungen auf die Bundesländer hat, wird erwartet, dass es nach der Beschlussfassung durch die Ampel-Mehrheit von SPD, Grünen und FDP im Bundestag in der Länderkammer landen wird. Weil dort die Unionsregierten Länder über eine deutliche Mehrheit verfügen, könnten sie das Vorhaben zumindest in den Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag bringen. Nach Informationen der Morgenpost gibt es aber auch in den Bundestags-Fraktionen von Grünen und SPD zahlreiche Abgeordnete, die das Wachstumschancengesetz kritisch sehen und nicht unglücklich wären, wenn die Länder die Pläne stoppen oder zumindest stark verändern würden.