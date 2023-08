Zug der Liebe in Berlin aktuell: "Wir feiern für mehr Liebe"

Berlin. Der "Zug der Liebe" zieht gerade durch Berlin. Mit der Techno-Parade sollen soziale Vereine sichtbar gemacht werden, die sich "Nächstenliebe zu ihrem Alltag gemacht haben", wie es auf der Webseite des Vereins heißt. Das Motto ist: "Mehr Liebe für die Welt von morgen". Die Route der Demo führt durch Prenzlauer Berg, Friedrichshain bis nach Kreuzberg.

Auf dieser Strecke zieht der „Zug der Liebe“ entlang.

Foto: Babette Ackermann Reiche / bm infografik

"Zug der Liebe" startet mit Verspätung

Bevor der "Zug der Liebe" startete, wurden Ansprachen gehalten.

Foto: Uta Keseling

Mit Verspätung setzte sich der Demo-Zug, der aus elf Wagen besteht, in Bewegung. Zuvor wurden Ansprachen für Demokratie, soziale Sicherheit und gegen Nazis am Mauerpark gehalten.

Der "Zug der Liebe" zog am Bahnhof Eberswalder Straße vorbei.

Foto: Uta Keseling

Derzeit seien etwa 1000 bis 2000 Teilnehmer beim "Zug der Liebe", so ein Sprecher der Veranstalter. Erwartet würden bis zu 15.000. "Die meisten werden am Alexanderplatz dazukommen", so der Sprecher. Am Bahnhof Eberswalder Straße herrscht schon Party-Stimmung.

"Zug der Liebe auch eine Demo gegen den Krieg"

Pepe (l.) und David sind aus Strausberg gekommen.

Foto: Uta Keseling

Pepe und David sind aus Strausberg gekommen, um am "Zug der Liebe" teilzunehmen. Er habe Freunde aus der Ukraine, deren Großeltern nicht fliehen konnten und dort getötet wurden. "Für mich ist der Zug der Liebe auch eine Demonstration gegen den Krieg", sagt Pepe. "Es muss aufhören, dass Menschen sinnlos getötet werden."

Auch Besucher aus Magdeburg und Marburg sind nach Berlin gekommen.

Foto: Uta Keseling

Auch Besucher aus Magdeburg und Marburg nehmen am "Zug der Liebe" teil. "Wir feiern für mehr Liebe, mehr offene Beziehungen und mehr Menschlichkeit in der Welt."

"Zug der Liebe" zog erstmals 2015 durch Berlin

Der "Zug der Liebe" fand 2015 zum ersten Mal statt. Laut Website der Veranstalter sei es als einmalige Aktion gegen die Pegida-Demonstrationen geplant gewesen. Pegida ist eine 2014 gegründete und bis heute aktive nationalistische und islamfeindliche Organisation, die sich gegen die Einwanderungs- und Asylpolitik der Bundesrepublik richtet.

Damals wurde die Tanzdemo "Zug der Liebe" als neue "Loveparade" bezeichnet, was die Veranstalter allerdings zurückwiesen. Durch Corona brach die Teilnehmerzahl beim "Zug der Liebe" ein, laut Veranstalter kamen 2019 noch 50.000 Teilnehmer, im Jahr 2022 waren es nur 30.000. Die Polizei sprach vergangenes Jahr sogar von nur 9000 Menschen beim "Zug der Liebe".