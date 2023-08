Das unterscheidet den „Zug der Liebe“ von „Rave The Planet“

Berlin. Am Samstag um 13 Uhr startet der diesjährige „Zug der Liebe“. Der Zug erinnert mit seinen politischen Forderungen und der gewählten Musikrichtung an das Techno-Event „Rave The Planet“ von Anfang Juli. Die beiden Veranstaltung unterscheiden sich aber, abgesehen von der Musikwahl, auch in einigen Punkten. Der Techno-Event-Check.

"Zug der Liebe": Das ist die Politische Ausrichtung

Auf den ersten Blick sieht der „Zug der Liebe“ durchaus aus wie die Loveparade oder „Rave the Planet“.

Foto: imago stock&people / imago/snapshot

Obwohl beide Demos von außen wie reine Tanzveranstaltungen wirken, stecken ernsthafte politische Forderungen dahinter. Die „Rave The Planet“-Macher fokussierten sich dieses Jahr auf die Musikkultur. Sie forderten unter anderem ein bedingungsloses Grundeinkommen für Künstler und, dass die Technokultur als „immaterielles Kulturerbe der UNESCO“ anerkannt wird.

Der „Zug der Liebe“ spricht mit seinem Motto „Mehr Liebe für die Welt von morgen“ allgemeinere Themen an. Laut ihrer Website wolle man ein Zeichen für Nächstenliebe und soziales Engagement setzen. Dafür kooperieren sie mit verschiedenen Vereinen, wie dem Obdachlosen-Projekt Strassenfeger oder dem Tierschutzverein Berlin. Allgemein stehen aber beide Events für Toleranz, Vielfalt und Menschlichkeit.

Geschichte

Der „Zug der Liebe“ fand 2015 zum ersten Mal statt. Laut Website der Veranstaltung sei es als einmalige Aktion gegen die damals sehr präsenten Pegida-Demonstration geplant gewesen. Damals wurde die Tanzdemo als neue „Loveparade“ bezeichnet, was die Veranstalter allerdings zurückwiesen.

„Rave The Planet“ hingegen ist der offizielle Nachfolger der „Loveparade“. Bei der beliebten Technoparade aus den 90er und 00er Jahren, die zum letzten Mal 2010 stattfand, trafen teils mehr als eine Million Menschen zusammen.

Teilnehmerzahl

Durch Corona brach die Teilnehmerzahl beim „Zug der Liebe“ ein, laut Veranstalter kamen 2019 noch 50.000 Teilnehmer, im Jahr 2022 waren es nur 30.000. Die Polizei sprach vergangenes Jahr sogar von nur 9000 Menschen beim „Zug der Liebe“. Dieses Jahr sind 4000 Tanzdemonstranten angemeldet.

Auch wenn „Rave The Planet“ nicht ganz an die Teilnehmerzahlen der „Loveparade“ herankommt, tanzten dort dieses Jahr mit 200.000 wesentlich mehr Menschen als beim „Zug der Liebe“ zu erwarten sind.

Route

Auf dieser Strecke zieht der „Zug der Liebe“ entlang.

Foto: Babette Ackermann Reiche / bm infografik

Durch die vielen Teilnehmer beim diesjährigen „Rave The Planet“ konnte der Veranstaltung keine richtige Demoroute zugewiesen werden. Das Event dreht sich deswegen auf der Straße Unter den Linden zwischen Großem Stern und Brandenburger Tor immer wieder im Kreis. Der wesentlich kleinere „Zug der Liebe“ startet dieses Jahr am Mauerpark und läuft durch verschiedene Bezirke bis zur Oranienstraße in Kreuzberg.