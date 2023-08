Dieser deutsche Star kommt überraschend zum „SchlagerOlymp“

Berlin. Gerade bauen noch Dutzende Arbeiter die Konzertbühne im Strandbad Lübars auf, installieren die Traversen für die Beleuchtung, die ersten Currywurst- und Bierstände werden auch schon rund um den Ziegeleisee aufgestellt. Für dieses Wochenende wird aus dem beschaulichen Ortsteil von Reinickendorf eine Pilgerstätte für Dancefloor- und Schlagerfans: Am Freitag (11. August) um 18 Uhr startet der „90erOlymp“ mit Acts wie Captain Jack („Drill Instructor“), Bellini („Samba de Janeiro“), Mr. President („Coco Jambo“) und Rednex („Cotton Eye Joe“) und am Sonnabend dann der „SchlagerOlymp“.

Schlager ab 10 Uhr morgens

Der beginnt bereits um 10 Uhr morgens. Mehr als 20 Acts treten dort im sportlichen 20-Minuten-Takt auf, mit Zwischenmoderationen und DJs geht das Programm bis 23 Uhr. Eine Veranstaltung, die in der Schlagerszene Strahlkraft weit über Berlin hinaus hat. Nirgendwo sonst, kommen die Fans ihren Idolen so nah, nirgendwo sonst gehen sie so auf Tuchfühlung, denn nirgendwo geht es so familiär zu.

Frank Zander beendet am Samstag seine Bühnenkarriere in Lübars.

Foto: dpa

Bundesweit Aufmerksamkeit erregt hat der „SchlagerOlymp“ zuletzt, weil der Berliner Sänger Frank Zander („Hier kommt Kurt“) im Vorfeld angekündigt hatte, dass er dort sein letztes großes Konzert geben werde. „Zander ist Familie“, sagt Olaf Schenk, der Organisator der Festivals und Pächter des Strandbades. Er kennt Zander schon lange. Gemeinsam haben die beiden die Currysoße für Schenks Imbisse „Zum Würfel“ abgeschmeckt, die er verteilt in Reinickendorf betreibt. Schenk ist anzumerken, dass Zanders Bekanntmachung ihn nicht kalt lässt, auch wenn er sie „natürlich nachvollziehen kann“ und auch respektiert. „Ich wusste zwar, dass er irgendwann kürzer treten wollte, aber dass es schon jetzt soweit ist, hat auch mich überrascht. Er hat es mir einen Abend vorher gesagt.“

Frank Zanders letzte 20 Minuten auf der Bühne

Zehn Mal „SchlagerOlymp“ und immer war Zander dabei. Am Sonnabend gegen 19 Uhr wird der 81-Jährige für die 20 letzten Minuten seiner Karriere auf der Bühne einlaufen. Wie immer zu seiner Version von AC/DCs „Thunderstruck“ – bei ihm heißt es „Zander“ statt „Thunder“.

Als „Olaf und Hans“ hat Olaf Schenk (rechts) mit seinem Kumpel Hans auch Stimmungshits gesungen.

Foto: BM

Aber viel Zeit zum Nachdenken hat Schenk bis dahin nicht. Es gilt noch, die letzten Dinge zu organisieren. Von Catering über Toiletten bis zu den VIP-Parkplätzen. Auch darum verzichtet er diesmal auf einen eigenen Auftritt. Mit seinem Kumpel stand er sonst in schreiend bunt-gemusterten Anzügen als „Olaf und Hans“ auf der Bühne. Mit Partyschlagern wie „Du blöde Kuh du“ (englische Version: „You crazy moo moo“) hatte er eher moderaten Erfolg. „Ich habe schon am Ballermann gesungen, was will ich mehr erreichen“, sagt er und lacht dröhnend. Mit seinem Karriere-Ende als Stimmungssänger ist er im Reinen.

Nino de Angelo stellt neuen Song vor

Doch wer Strippenzieher Schenk kennt, weiß, dass er sich nicht zurücklehnt. Jemand anders aus der Familie trägt den Traum vom Musik-Star-Dasein äußerst erfolgreich weiter: Schenks Tochter Sotiria. Als Sängerin der Band „Eisblume“ sammelte sie erste Bekanntheit. Und seit einigen Jahren ist sie solo unterwegs. Ehrensache, dass sie auch wieder beim Familienevent in Lübars dabei ist. Und zwar in einer ganz besonderen Kombination: Zusammen mit Nino de Angelo („Jenseits von Eden“) wird sie den gemeinsam gerade aufgenommenen Song „Memento Mori“ performen.

Mit de Angelo ist Schenk befreundet, wie mit vielen Leuten aus dem Schlagergeschäft. Nur zu Michael Wendler, der auch schon in Lübars gesungen hat, und hinter den Kulissen mit seinen Extra-Wünschen und seiner Unpünktlichkeit für Unruhe sorgte, hat er nach dessen Hinwendung zu Verschwörungserzählungen keinen Kontakt mehr. „Ich verstehe ihn einfach nicht ...“, sagt Schenk und schüttelt den Kopf.

2016 war Michael Wendler auch beim „SchlagerOlymp“. Mittlerweile hängt er Verschwörungserzählungen nach und hat sich damit ins Karriereaus geschossen.

Foto: BM

Während „der Wendler“ viele Fans verloren hat, läuft es beim SchlagerOlymp gut: 10.000 Besucher pro Abend werden in Lübars mindestens dabei sein. Olaf Schenk ist zufrieden mit den Kartenverkäufen. Er hat hoch gepokert und gewonnen. Als er den Vorverkauf gestartet hat, war noch nicht einmal klar, dass er das Konzert in seinem Strandbad stattfinden lassen darf.

Fledermäuse und Vögel waren ein Problem

Denn die Senatsumweltverwaltung unterstand damals noch Bettina Jarasch (Grüne). Sie hatte Auflagen erteilt wegen zu lauter Musik und zu schützender Tiere. Schenk sollte lieber auf die ehemalige Müllhalde, den heutigen Freizeit- und Erholungspark, ausweichen. Gegen üppige zusätzliche Miete natürlich. Damit wäre die Veranstaltung laut Schenk aber kaum zu refinanzieren gewesen.

Nach der Wiederholungswahl steht die Umweltverwaltung nun unter Leitung von Manja Schreiner (CDU). „Die hat keine Fledermaus bei uns gefunden“, sagt der Veranstalter in seiner rustikalen Art und lacht. Also gibt es die Ausnahmegenehmigung für zwei Tage fürs Strandbad Lübars.

Nun werden also dreizehn Stunden lang am Sonnabend Schlagerstars wie Ramon Roselly, Bernhard Brink, Olaf Henning, Mitch Keller, Dorfrocker, Team 5ünf, Annemarie Eilfeld, Stefan Mross’ Ex-Frau Anna-Carina Woitschack, Buddy, Antje Klann, Sabrina Berger, Die JunX, Misha Kovar, Undine Lux, Madlen Rausch, Kevin Brain Smith, Beppo Pohlmann (Gebrüder Blattschuss) neben den Fans auch Fledermaus und Vögel beschallen.

Überraschend ist auch Sängerin Vanessa Mai beim „SchlagerOlymp“ dabei.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Eine der aktuell erfolgreichsten jungen Schlager-Sängerinnen kommt als Überraschungsgast in letzter Sekunde dazu: Auch Vanessa Mai wird am Sonnabend beim „SchlagerOlymp“ singen. Ihr Auftritt ist gegen 21.15 Uhr angesetzt.

Darum gab es keine Werbung mit Vanessa Mai

Sie ist der letzte Neuzugang, ihr Name taucht in der offiziellen Werbung nicht auf. „Die Verhandlungen haben sich etwas hingezogen und so konnten wir ihren Namen erst einmal noch nicht bekanntgeben“, erklärt Schenks Mitarbeiterin Stephanie Kopplin.

Gute Vorzeichen für den Olymp in diesem Jahr. Aber wie geht es im nächsten Jahr weiter, ohne Zander? „Es ist ganz schön schwer geworden, solche Veranstaltungen überhaupt kostendeckend zu organisieren“, sagt Schenk. „Bringen wir erst einmal dieses Jahr hinter uns.“

