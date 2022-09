Vanessa Mai begeistert mit ihren Klassikern die Fans

Vanessa Mai trat im Tempodrom auf - bei ihren Hitklassikern gingen die Fans so richtig mit.

Herzschmerz, Schlager, Popsounds - das kann nur eines bedeuten: Schlagerliebling Vanessa Mai ist zurück. Nach drei verschobenen Auftritten konnte das Konzert der deutschen Pop-und Schlagersängerin am Montagabend im Tempodrom endlich nachgeholt werden.

„Ich habe mich zum ersten Mal gegen Tänzer und großes Tamtam entschieden, um den Abend, auf den wir so lange gewartet haben, ganz mit euch genießen zu können“ verkündete Mai zu Beginn des Konzertes.

Und tatsächlich: Sowohl die Bühnen- als auch die Lichtershow blieben dezent, und der Fokus lag eindeutig auf Mais musikalischer Performance.

Vanessa Mai im Tempodrom - Hier und da wurde getanzt

Für den Mix aus modernem Schlager und Popsounds in Liedern wie „Highlight“ und „Ruf nicht mehr an“ aus dem „Für immer“- Album von 2020 erntete die Schlagersängerin zwar kräftigen Applaus, aber so richtig Stimmung wollte während der ersten Lieder noch nicht aufkommen.

Hier und da wurde getanzt und mitgesungen, aber dafür musste die Schlagersängerin das Publikum auch immer wieder anheizen. Dass sie schließlich mit sanfter Stimme eine Cover-Version von „Auf anderen Wegen“ von Andreas Bourani sang, schien den Fans jedoch gut zu gefallen: Die Handytaschenlampen wurden in die Höhe gehalten und andächtig im Takt hin und her geschwungen.

Vaness Mai bei ihrem Auftritt im Tempodrom.

Foto: BM

Bei Schlager-Klassikern singt die Menge lauthals mit

Plötzlich dann der Cut: „Du bist meine Insel“, ertönt der Refrain des gleichnamigen Schlagerhits der Band „Wolkenfrei“, in der Mai seit 2010 Mitglied war, die sich 2015 jedoch auflöste. Aber vielleicht dürfen die Fans sich auf ein Comeback freuen, denn im Zusammenhang mit dem Song sagte Mai : „Vergessenes lebt manchmal wieder auf, und im nächsten Jahr könnt ihr euch auf eine Überraschung freuen“.

Als Mai danach eher ältere Schlager-Klassiker wie „Von Tokio bis Amerika“ und „Ich sterb für dich“ zum besten gab, wurde es merklich lauter im Saal: Die Menge sang lauthals mit, tanzte und schien doch mehr Gefallen an den alten Hits zu haben, als an den neueren Liedern, in denen Mai immer wieder versucht, sich von dem Schlager-Image zu lösen.

Vanessa Mai bringt ihren Fans viel Nähe entgegen

Die Nähe, die die junge Sängerin ihren Fans entgegen bringt und für die sie so geliebt wird, durfte das Publikum auch am Montag genießen: Wenn vereinzelt Menschen mit Plakaten direkt vor die Bühne kamen, nahm Mai sich die Zeit, um sich zu bedanken und ließ einige Fanherzen damit wohl höher schlagen.

Begeistern tat sie auch mit einer Message, die sowohl in Liedern wie „ Gib nie auf“, als auch zwischen den Songs deutlich wurde: „Geht euren Weg, ihr schafft das“, wie Mai es ausdrückte.

Als Zugabe kam sie dann sogar noch mit einer Regenboggenflagge auf die Bühne, sprach sich für Diversität aus und begeisterte ihre Fans zum Abschluss passenderweise mit dem Song „Regenbogen“.