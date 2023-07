Barbie Kino: Pink ist angesagt – Barbie-Hype zum Kinostart in Berlin

Berlin sieht Rosa: Die Hollywood-Komödie „Barbie“, starbesetzte Realverfilmung über die berühmteste Puppe der Welt, läuft ab sofort in den Kinos der Hauptstadt. Zur Deutschlandpremiere im Berlinale Palast schritten jüngst zwar nicht wie geplant die Hauptdarsteller Margot Robbie und Ryan Gosling über den pinkfarbenen Teppich – weil in den USA Schauspielerstreik angesagt war. Trotzdem stellt sich Berlin nun zumindest für die nächsten Wochen auf den Style der ikonischen Puppe ein.

Der Trend, alles in Rosarot zu halten, hat bereits einen Namen: „Barbiecore“. Dem Händlerportal „Onlinehändler News“ zufolge schalteten Unternehmen wie Max Mara, About You, C&A oder KaDeWe gezielte Kampagnen etwa auf Pinterest im Internet, um rosafarbene Produkte innerhalb der Suchergebnisse ausspielen zu lassen. Wie das „Wallstreet Journal“ berichtete, trieb Barbie-Mutterkonzern Mattel das Marketing im Vorfeld stark voran. Produkte wie eine pinkfarbene Xbox von Microsoft oder pinke Zahnbürsten der Firma Ultra Beauty seien dabei in diversen Kooperationen entstanden.

Pinke Zuckerwatte, Armband-Workshops, Party in Pink

Deutschlands größtes Warenhaus, das KaDeWe an der Tauentzienstraße, setzt jedenfalls auch auf den Barbie-Boom. In der vierten Etage hat das Kaufhaus des Westens jetzt einen 270 Quadratmeter großen „Barbiecore“ Pop-up-Bereich in Pink eingerichtet – rund um die stylishe holzverkleidete Rolltreppe, die im vergangenen Jahr fertiggestellt wurde. Bis Ende August lädt eine überdimensionale Barbie-Box die Gäste ein, selbst zur personalisierten Barbie-Figur zu werden und ein Foto zu machen.

An den beiden kommenden Sonnabenden, 22. und 29. Juli, wird außerdem kostenlos pinke Zuckerwatte angeboten. Und für Kinder gibt es dann Workshops für „Do it yourself“-Armbänder, auch kostenlos und ohne Voranmeldung. Das Mode-Kaufhaus will damit „Pink in all seinen Facetten, hyperfeminine Silhouetten“ feiern, heißt es, und bietet „eine kuratierte Auswahl von Fashion, Accessoires, Beauty, Toys“ an. Das KaDeWe ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Angesagt ist in Berlin auch eine Party in Pink: Am Freitag, 21. Juli, feiert „Blush 2000“ ab 23 Uhr eine „Barbiecore“-Party im Fitzroy, Holzmarktstraße 15, 10179 Berlin (Tickets circa 20 Euro) mit glamourösen Hits aus den 2000er-Jahren. Der Dresscode ist natürlich: Rosa.

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht feierte im KaDeWe bei der Berlin Fashion Week in der sechsten Etage.

Foto: Sibylle Haberstumpf / Berliner Morgenpost

Stilvoll und mit 550 geladenen Gästen und Prominenten wie Ruby O. Fee oder Jimi Blue Ochsenknecht hatte das Kaufhaus vergangene Woche schon bei der Berlin Fashion Week kräftig die Mode gefeiert – bei der „Vogue“-Party auf der gesamten sechsten Etage. André Maeder, CEO der The KaDeWe Group, sagte dabei: „Das KaDeWe als Retail-Ikone in der Modemetropole Berlin ist vor allem ein Ort der Begegnung, an dem Menschen zusammen kommen und inspiriert werden.“