Berlin: Großer Andrang beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr

Berlin. Einen derartigen Andrang haben die Fahrer der Buslinie 109 in Richtung des stillgelegten Flughafens Tegel wohl seit einiger Zeit nicht mehr erlebt. Bereits früh am Morgen bildeten sich lange Schlangen an den U-Bahnstationen Jungfernheide und Jakob-Kaiser-Platz, darunter warteten viele Familien mit kleinen Kindern und sperrigen Kinderwagen geduldig auf Einlass.

Ihr Ziel: Der Tag der offenen Tür der Berliner Feuerwehr im ehemaligen Luftfrachthangar von Tegel. Schlussendlich reichte der eingerichtete Fünf-Minuten-Takt der BVG nicht mehr aus, weitere Shuttles und sogar Feuerwehrfahrzeuge mussten her. Nach einer vierjährigen Pause hat die Berliner Feuerwehr dabei am Sonntag erstmals wieder einen solchen Publikumstag mit Vorführungen und Informationen veranstaltet.

Berliner Feuerwehr hat mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen

Ungeachtet der hohen Temperaturen von über 30 Grad nutzten am Sonntag dann auch unerwartet viele Besucherinnen und Besucher die Chance, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Bis zu 12.000 waren es zu Spitzenzeiten. Zeitweise war die überdachte Halle mit ihren Angeboten für weitere Gäste gesperrt, während sich die Menschen im Freien in die wenigen schattigen Bereiche drängten.

„Wahnsinn, wie interessant der Beruf Feuerwehrmann doch für viele ist“, sagte eine Besucherin. „Und dennoch leidet sie unter einem hohen Personal- und Nachwuchsmangel.“ Das stimmt. Mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Feuerwehr präsentierten auf dem Gelände daher durchaus auch im Sinne der Nachwuchsgewinnung ihre Aufgabenbereiche.

Bei der An- und Abreise nach Tegel kam es zu teils langen Wartezeiten

Der Tag stand unter dem Motto „Anfassen und Mitmachen“. So gab es etwa Vorführungen eines Löscheinsatzes, einer Rettung aus einem Unfallauto und einer Hundestaffel. Besucher konnten sich bei der Ersten Hilfe versuchen oder testen, ob sie fit genug für den Feuerwehr-Dienst sind. Die Veranstaltung fand dabei erstmals auf dem ehemaligen, doch eher schlecht angebundenen Flughafengelände statt.

Die Feuerwehr bat die Besucher bei Twitter deswegen schon früh, mit dem Fahrrad oder E-Scooter statt mit dem Auto zu kommen. An den Busstationen kam es sowohl bei der An- wie auch bei der Abreise zu Verzögerungen und teils langen Wartezeiten, viele Familien zogen aus diesem Grund den Gang zu Fuß zur nächsten U-Bahn-Station vor.