Flughafen BER in Sommerferien: Wie er sich auf 3,5 Mio. Fluggäste vorbereitet

Am Flughafen BER laufen die letzten Vorbereitungen für die Sommerferien. Was Reisende erwartet und welche Neuerungen es gibt.

Berlin. Der Flughafen BER rechnet in den anstehenden Sommerferien noch einmal mit deutlich mehr Passagieren als im vergangenen Jahr. Insgesamt 3,5 Millionen Passagiere werden während der sechseinhalb Wochen erwartet, 500.000 mehr als noch 2022. Von den Werten aus der Vor-Corona-Pandemie ist man damit noch ein Stück weit entfernt: 2019 nutzten während der Sommerferien insgesamt rund fünf Millionen Menschen die beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld.

Voll wird es am BER vor allem zum Ferienstart: Am 14. Juli wird mit rund 85.000 Fluggästen kalkuliert. Der Freitag liegt aber etwas über dem erwarteten Passagierschnitt von 70.000 bis 80.000 Reisenden pro Tag. Möglich ist es BER-Sprecher Jan-Peter Haack zufolge auch, dass in der Ferienzeit ein neuer Tageshöchstwert an Fluggästen erreicht wird, wobei man sich grundsätzlich in etwa auf dem Niveau bewege, was bereits seit einiger Zeit regelmäßig am Hauptstadt-Airport herrscht.

Sicherheitskontrollen am BER: Flughafen bietet mehr Zeitslots zur Reservierung an

Flughafen-Chefin Aletta von Massenbach sieht den BER laut Mitteilung gut auf den Ferienstart vorbereitet und verweist auf die digitalen Angebote, die für die Hauptreisezeit noch einmal ausgeweitet worden seien. Dazu gehört der Service „BER Runway“, bei dem kostenlos feste Zeitslots für die Sicherheitskontrolle reserviert werden können, sodass Wartezeiten eingespart werden. „Pünktlich zum Beginn der Sommerferien erweitern wir das ,BER Runway’-Angebot von rund 6000 Terminen täglich auf circa 8000 verfügbare Zeitfenster am Tag“, schildert der Flughafen-Sprecher auf Nachfrage der Berliner Morgenpost.

Der Flughafen setzt außerdem auf die Automatisierung im Check-in-Bereich: Am BER gibt es 125 Desks, an denen Reisende selbstständig einchecken und ihr Gepäcklabel ausdrucken können, sowie 50 Automaten für den „Self-Service Bag-Drop“, also zur eigenständigen Gepäckaufgabe. „Für die Self-Check-in-Terminals wurde durch Umbauten noch mehr Fläche im Abflugbereich geschaffen“, sagt Haack. Eine weitere Änderung: Ein neues Leitsystem mit deutlich unterscheidbarer Farbgebung soll Passagiere noch besser durch die einzelnen Prozessschritte am Flughafen führen.

Flughafen BER zeigt sich mit Blick aufs Personal optimistisch

Guter Dinge ist man am BER auch, was die Mitarbeitenden betrifft: „Die Flughafengesellschaft ist personell gut auf den Sommerreiseverkehr eingestellt. Auch bei unseren Partnern gehen wir von einer ausreichenden Personaldecke aus“, erklärt der Sprecher, wobei er darauf verweist, dass es immer Unwägbarkeiten wie Krankheitswellen gebe. Im vergangenen Sommer hatte knappes Personal an Flughäfen und bei den Airlines deutschland- und europaweit zu langen Wartezeiten und teilweise Flugstreichungen geführt. Der BER war dabei aber im Vergleich zu anderen Standorten noch gut durch die Ferien gekommen.