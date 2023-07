Radwege-Stopp in Berlin: Neue Entwicklung bei Nebenstraßen

Im Streit um den Ausbau von Radwegen in Berlin tut sich etwas. Erste Vorhaben in den Bezirken können nun weiter geplant werden.

Berlin. Im Streit um den Ausbau von Radwegen in Berlin gibt es eine neue Wendung: Projekte in Nebenstraßen, die von dem temporären Planungsstopp, den die Senatsverkehrsverwaltung Ende Juni angeordnet hatte, zunächst ebenfalls betroffen waren, können nun fortgeführt werden. Das bestätigte eine Sprecherin von Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Damit ist auch die zeitweise Aussetzung von Finanzierungszusagen wieder aufgehoben.

Dass die Senatsverkehrsverwaltung im Zuge der angekündigten „Priorisierung“ von Radwege-Projekten in Berlin auch Vorhaben in Nebenstraßen überprüfen wollte, hatte in den Bezirken für besondere Verärgerung gesorgt. Grund ist, dass die Zuständigkeit für das Nebenstraßennetz bei den Bezirksämtern liegt, während die Senatsverkehrsverwaltung das übergeordnete Straßennetz verantwortet. Senatorin Schreiner hatte wiederum erklärt, dass Planungen in den Nebenstraßen auch Auswirkungen auf Hauptstraßen haben können. Für das Ziel eines leistungsfähigen Hauptstraßennetzes müssten deshalb auch diese geprüft werden.

Friedrichshain-Kreuzberg: Fahrradstraße kann weiter geplant werden

Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg kann durch die neue Entwicklung nun die Fahrradstraße in der Stallschreiberstraße weitergeplant werden. Ein entsprechendes Schreiben ist im Bezirksamt am späteren Dienstagnachmittag eingegangen, wie Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) sagte. Darin heißt es, für das Projekt bestehe kein weiterer Überprüfungsbedarf und könne deshalb weitergeführt werden.

