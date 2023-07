Berlin stimmt dem Heizungsgesetz nicht zu

Berlin. Das Land Berlin wird am Freitag im Bundesrat dem Heizungsgesetz der Ampel-Bundesregierung nicht zustimmen. Das hat Senatssprecherin Christine Richter auf Anfrage der Morgenpost mitgeteilt. Eine Stimmenthaltung ist üblich, wenn sich die Koalitionspartner nicht über eine gemeinsame Position verständigen können. Das ist in diesem Fall so: Die CDU ist als Opposition im Bund dagegen, ihr Berliner Koalitionspartner SPD als führende Kraft in der Ampel-Bundesregierung dafür.

Es ist allerdings noch unklar, ob sich die Länderkammer überhaupt mit dem offiziell Gebäudeenergiegesetz genannten Text befassen wird. Es handelt sich bei den Vorgaben für den Austausch kaputter Öl- und Gasheizungen durch überwiegend mit erneuerbaren Energien betriebene Anlagen nicht um ein Zustimmungsgesetz.

Das Heizungsgesetz ist für die Bundesländer nicht zustimmungspflichtig

Für ein Zustimmungsgesetz ist das Einverständnis der Bundesländer zwingend erforderlich, weil deren eigene Interessen und Kompetenzen berührt werden. Das Heizungsgesetz ist jedoch ein so genanntes Einspruchsgesetz. Der Bundesrat kann die Einberufung des Vermittlungsausschusses verlangen, in dem Vertreter des Bundestages und des Bundesrates dann womöglich einen inhaltlichen Kompromiss suchen. Allerdings haben die CDU-Landesregierungen, an denen keine der Ampel-Parteien beteiligt ist, keine Chance auf eine Mehrheit, um den Vermittlungsausschuss einzuschalten und das Gesetz inhaltlich zu verändern.

Bisher hat noch kein Bundesland einen solchen Einspruch eingelegt, auch weil das Gebäudeenergiegesetz noch nicht offiziell vorliegt. Auf der Tagesordnung der Bundesratssitzung für den Freitag taucht das Thema noch nicht auf. Ob das geschehen soll, werden die Bevollmächtigten der Länder im Beirat am Mittwochabend entscheiden. In der Mai-Sitzung hatten die Ländervertreter die inzwischen deutlich veränderten Pläne aber kontrovers diskutiert. Die Gelegenheit, sich zu dem umstrittenen Gesetz zu äußern, würden sich aber einige Länderchefs vermutlich nicht entgehen lassen wollen, hieß es.

Auch die rot-schwarz-grüne Koalition in Brandenburg ist uneins über das Heizungsgesetz

Der Bundestag soll am Freitagmorgen über das Projekt der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP abstimmen. Die erste parlamentarische Hürde hat das Vorhaben aus dem Haus des Klimaschutzministers Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch genommen. Der Bundestags-Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat das Heizungsgesetz beschlossen, wie Abgeordnete am Mittwoch mitteilten.

Auch das Land Brandenburg wird sich enthalten. Die Koalition aus SPD, CDU und Grünen ist ebenso uneinig wie der schwarz-rote Berliner Senat. CDU-Landes- und Fraktionschef Jan Redmann stellte klar, dass die CDU nicht zustimmen werde und sich das Land deshalb verabredungsgemäß enthalten muss. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Benjamin Raschke zeigte sich nicht überrascht. „Wir haben nichts anderes erwartet», sagte er. «In der Sache ist es natürlich schade. Das Gebäudeenergiegesetz ist aus unserer Sicht ein Meilenstein.“ Die AfD-Fraktion beantragte eine Sondersitzung des Brandenburger Landtags zu dem Thema. Sie solle noch vor der Abstimmung stattfinden.

Im Kern sieht das Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor, dass künftig nur Heizungen neu eingebaut werden dürfen, die auf die Dauer zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Der Umstieg soll bis zu 70 Prozent der Kosten gefördert werden.