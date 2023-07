Numerus Clausus an Berliner Unis – Das müssen Abiturienten wissen

Berlin. Rund 14.000 Berliner Schülerinnen und Schüler bekommen in den nächsten Tagen ihre Abiturzeugnisse überreicht. Viele wollen direkt studieren, doch für welchen Studiengang reicht es?

In vielen Fächern gibt es einen Numerus Clausus (NC) – eine Zulassungsbeschränkung bei bestimmten Studienfächern. An der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) hatten im letzten Jahr acht Fächer einen NC. An der Freien Universität (FU) waren es 15 und an der Technischen Universität (TU) 14 Fächer. Die NCs reichen von 1,0 bis 2,8. Am stärksten nachgefragt ist der Studiengang Psychologie, auch Biochemie und Politikwissenschaften haben einen hohen NC. Die ganze Tabelle finden Sie im Folgenden.