Fahrrad-Demo in Berlin sorgt für Sperrungen

Rad- und Umweltgruppen wollen am Sonntag gegen die Verkehrspolitik des neuen Senats in Berlin protestieren. Das ist die Route der Demo.

Eine Fahrrad-Demo sorgt am Sonntag für Sperrungen und Behinderungen

Die Initiatoren wollen gegen den Radwege-Stopp in Berlin protestieren

Das ist die Route der Demonstration

Berlin. Auf den Straßen Berlins kommt es am Sonntag, 2. Juli, zu vielen Sperrungen und erheblichen Verkehrseinschränkungen. Grund ist einerseits das Velocity-Radrennen, dessen Strecke vor allem durch die westliche Innenstadt führt. Zum anderen kann eine Fahrrad-Demo vor allem in Prenzlauer Berg und Friedrichshain für Behinderungen sorgen. Mehrere Rad- und Umweltgruppen wollen damit gegen die Verkehrspolitik des neuen CDU/SPD-Senats in Berlin protestieren.

„Radwegestopp? Nicht mit uns“, erklärten die Initiative Fridays for Future, der Fahrradverein ADFC und die Verkehrsgruppe Changing Cities. Die Rad-Demonstration startet um 14 Uhr vor dem Jahn-Stadion am Mauerpark in Prenzlauer Berg und führt durch Lichtenberg, Friedrichshain bis nach Mitte zum Roten Rathaus. Bei der Abschlusskundgebung soll auch die Fridays for Future-Aktivistin Luisa Neubauer sprechen.

Die Initiatoren teilten mit: „Statt die bereits geplanten Radwege einfach umzusetzen, verfällt der neue Senat in eine ideologische Anti-Fahrrad und Pro-Auto-Rhetorik.“ Die Stadt brauche sichere Straßen für alle Verkehrsteilnehmer. Der Ansatz der Senatorin, alle Radprojekte zu stoppen, stoße auf Unverständnis. „Wir fordern die Umsetzung des Mobilitätsgesetzes sofort.“

Fahrrad-Demo am 2. Juli: Das ist die Route

Start um 14 Uhr: Vorplatz Friedrich Ludwig-Jahn-Stadion Eberswalder Straße/Topsstraße

Schönhauser Allee

Wichertstraße

Grellstraße

Storkower Straße

Landsberger Allee

Weißenseer Weg

Möllendorffstraße

Josef-Orlopp-Straße

Ruschestraße

Gotlindestraße

Wotanstraße

Freiastraße

Zwischenkundgebung: Siegfriedstraße (15.15 bis 15:30 Uhr)

Rüdigerstraße

Schottstraße

Alfredstraße

Frankfurter Allee

Warschauer Straße

Warschauer Brücke

Mühlenstraße

Stralauer Platz

Holzmarktstraße

Alexanderstraße

Otto-Braun-Str.

Karl-Liebknecht-Straße

Spandauer Straße

Endpunkt: Rotes Rathaus (16.15 Uhr)