29-Euro-Ticket: Schwarz-rote Regierung hat keinen Plan für Wiedereinführung

Berlin. Die neue schwarz-rote Koalition hat noch kein klares Konzept für die im Wahlkampf vor allem von der SPD zugesagte Wiedereinführung des 29-Euro-Tickets für alle für den Berliner Nahverkehr.

Die Diskussionen dazu seien mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg „in vollem Gange“, sagte Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) am Donnerstag in der Fragestunde des Abgeordnetenhaues auf eine Frage der Linksfraktion. „Es wird hin und her abgewogen“, so die Senatorin. Man könne noch kein Ergebnis bekannt geben. Der VBB habe ein komplexes Tarifsystem. Es sei die Frage, wie ein 29-Euro-Ticket in dieses System und das bundesweit geltende 49-Euro-Ticket einbezogen werden könne.

Schreiner nähert sich Position der Grünen an

Die Christdemokratin versicherte, der Senat fühle sich dem Ziel eines 29-Euro-Tickets nach wie vor verpflichtet. Es sei aber nicht ganz einfach zu klärten, wie die Partner aus Brandenburg mitgenommen werden könnten. Es seien „verschiedene Alternativen in der Abwägung“. Man schaue sich auch die Nutzergruppen an, um die zu adressieren, „die ein 29-Euro-Ticket wirklich brauchen“, sagte Schreiner.

Damit rückte sie vom Ziel eines auf 29-Euro verbilligten Tickets für alle ab und näherte sich der Position der Grünen an. Die schlagen schon lange vor, ausgehend vom 49-Euro-Ticket für bestimmte Gruppen die Monatskarten weiter zu subventionieren und billigere Fahrkarten anzubieten. Lesen Sie auch: Berlins Unis streichen Semesterticket – Solidarmodell bedroht

Wie viel Geld der Senat für die kommenden beiden Jahre im seinem gerade vom Senat diskutierten Doppelhaushalt bereitstellen will, ist nach Informationen aus Koalitionskreisen noch offen. Sollte man auf das 29-Euro-Ticket verzichten, lieferte das benötigten Spielraum, um andere Ausgaben zu finanzieren.