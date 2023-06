Klimakleber in Berlin: Hitziges Wortgefecht bei Blockade – Video geht viral

Bei einer Blockade der "Letzten Generation" in Berlin erhalten die Klimakleber unerwartete Unterstützung. Ein Video zeigt die Szenen.

Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" in Berlin (Archivbild).

Berlin. Das Muster ist seit Wochen immer das Gleiche: Die Klimakleber der "Letzten Generation" blockieren im Berliner Verkehr zentrale Straßen, sorgen mir ihren Blockaden für Staus und ernten bei Autofahrern Frust. Nicht selten werden die Klimaaktivisten bei ihren Demos von der Straße gezerrt, bespuckt oder beleidigt. Zuspruch erfahren die Demonstranten dagegen selten.

Nun aber ist ein Video aufgetaucht, in dem die Klimakleber unverhoffte Unterstützung erhalten. Es zeigt Szenen, die sich vor einigen Wochen ereignet haben dürften und sich offenbar im Umfeld des Luisenplatzes in Charlottenburg abspielen.

Ein Alter Mann verscheucht zwei #AFD Faschisten in #Berlin, bei einer Demo von #LetzteGeneration.



Ganz viel Ehre für ihn. pic.twitter.com/YyWWxZBlXV — Michael Mayr 📯 (@Nightmare_Cola) June 26, 2023

"Letzte Generation": Älterer Herr verteidigt Klimakleber – und wird im Netz gefeiert

Während Mitglieder der "Letzten Generation" die Fahrbahn blockieren, wendet sich ein Mann wild gestikulierend an die Aktivisten. Dann taucht ein weiterer älterer Herr auf. "Wenn das Wasser die Spree hochsteigt, dann bist du der erste, der meckert", sagt der rüstige Rentner zu dem Mann – und ruft ihm hinterher: "Du Idiot! Von Klimawandel hast du noch nix gehört, wa? Du AfD-Typ, Du!"

Ein zweiter Mann schaltet sich ein und sagt: "In deinem Alter würd' ich mich schämen!" Der Rentner: "Du bist zu blöd für dein Alter!" Als sich der Mann als AfD-Anhänger bezeichnet, sagt der Rentner: "Ach so, dann verpfeif dich bloß! Wir Berliner wollen von dir nix sehen!"

Größere Aufmerksamkeit erhalten die Szenen, die sich bereits vor mehrere Wochen ereignet haben dürften, erst seit Montagnachmittag: Hunderttausendfach wurde das Video angeschaut. In den Kommentaren pflichten die allermeisten Nutzerinnen und Nutzer dem Rentner bei, bezeichnen ihn als "Alltagsheld" oder "Ehrenopi".

An anderer Stelle erhalten die Klimakleber dagegen kaum Anerkennung. Wie eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) zeigt, halten 85 Prozent der Menschen in Deutschland die Straßenblockaden der "Letzten Generation" für "nicht gerechtfertigt". Mehr als die Hälfte der Befragten gab der Umfrage zufolge an, die verhängten Strafen gegen Klimaaktivisten seien "nicht hart genug". Rund ein Viertel hielt sie für angemessen, elf Prozent für "zu hart".