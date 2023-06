Ex-Stadtrat Schmitz-Grethlein wird neuer Chef in Tempelhof

Berlin. Das größte Gebäude Berlins, der ehemalige Flughafen Tempelhof, bekommt einen neuen Herren. Der Aufsichtsrat der landeseigenen Entwicklungs- und Betreibergesellschaft Tempelhof Projekt hat nach Informationen der Berliner Morgenpost Fabian Schmitz-Grethlein zum neuen Geschäftsführer bestellt. Der Jurist löst ab dem 1. Juli Jutta Heim-Wenzler an der Spitze der mehr als 80-köpfigen Belegschaft ab.

Schmitz-Grethlein bestätigte auf Anfrage der Morgenpost die Personalentscheidung. „Mein Ziel ist, das Gebäude stärker für die Stadt nutzbar zu machen“, sagte der bisherige Baustadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf. Der Sozialdemokrat und ehemalige Bezirksverordnete hatte seinen Posten im Bezirksamt mit der Wiederholungswahl 2023 verloren, nachdem er das Amt erst 2021 übernommen hatte. In der SPD hält man große Stücke auf den Stadtplanungsexperten.

Der neue Tempelhof-Chef ist nur für anderthalb Jahre als Interimslösung bestellt

Der künftige Tempelhof-Chef wird zunächst nur interimistisch für anderthalb Jahre berufen. Bis dahin will die neue Berliner Koalition aus CDU und SPD entscheiden, ob der Auftrag der Gesellschaft womöglich auf die Konzeption der diskutierten Randbebauung des Tempelhofer Feldes erweitert wird. Sollte es dazu kommen, würde womöglich ein neuer Chef berufen.

Dass der Posten unter diesen Voraussetzungen für andere Bewerber nicht so attraktiv war, weiß auch Schmitz-Grethlein. „Ich war gerade frei“, so der Ex-Stadtrat. Für die Landeskasse sei er eine schonende Lösung, denn der Sozialdemokrat gehört zu jenen Bezirksamtsmitgliedern, denen der Verlust ihrer Ämter als Beamte auf Zeit nach der Wiederholungswahl durch die Fortzahlung ihrer vollen Bezüge entschädigt wird. Damit wollte die Koalition verhindern, dass die Stadträte an ihren Stühlen kleben und verhindern, dass sich die neuen Mehrheiten in Bezirksämtern abbilden.

Mehr Geld vom Senat wird es für die Sanierung von Tempelhof nicht geben

Der künftige Tempelhof-Chef weiß auch, dass er vom Senat kein Geld für eine umfassende Sanierung des riesigen Gebäudes oder umfassende Umbauten erwarten darf. Aber er möchte das frühere Terminal-Gebäude und das Vorgelände stärker öffnen und bei der Nutzung stärker kooperieren, unter anderem mit der Messe Berlin. Zudem steht in Rede, das Gebäude stärker als bisher für die Unterbringung von Geflüchteten zu nutzen. Auch deshalb wird der Chefposten stärker politisch als bautechnisch besetzt.