Changing Cities ruft am Sonnabend zur Demonstration auf und richtet sich mit einem besonderen Appell an Verwaltungsmitarbeitende.

Bereits am 16. Juni demonstrierte Changing Cities unter dem Motto "#Nicht mit uns - Das Mobilitätsgesetz gilt" vor der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz.

„Wir brauchen Euch!“ Kritik an Radwegchaos: Demonstration und besonderer Appell

Berlin. Angesichts des Streits um den Ausbaustopp für Radwege wollen Fahrradaktivistinnen und -aktivisten am Sonnabend ein Zeichen setzen: Unter dem Motto #Nichtmituns rufen Changing Cities, Respect Cyclists und ADFC Pankow um 13 Uhr zu einer Demonstration auf dem Velo auf. Sie soll über Straßen führen, die aufgrund des Radweg-Stopps nicht in die Radverkehrsinfrastruktur eingegliedert werden sollen.

Los geht es auf der Freifläche am Nordbahnhof/ Invalidenstraße 1. Zwischenkundgebungen sind an der Müllerstraße, Ollenhauerstraße, Berliner Straße und Am Friedrichshain Ecke Greifswalder Straße/Otto-Braun-Straße geplant. Enden soll die Demo vor dem Roten Rathaus, wo es gegen 16 Uhr eine Abschlusskundgebung geben wird.

Lesen Sie auch:

Kritik an Ausbaustopp reißt nicht ab

Radweg-Stopp in Pankow: Heftige Kritik an neuer Wunschlösung

Hintergrund des radelnden Protestes ist eine Aufforderung der Verkehrsverwaltung an die Bezirke, die Radwegeplanung zu stoppen. Es gehe darum, zu prüfen, welche Projekte in diesem Bereich bis zum Ende der Legislaturperiode zu realisieren sind und welche nicht.

Appell an Radplaner in den Verwaltungen: „Bitte bleibt!“

Laut dem Berliner Mobilitätsgesetz sollen hunderte solcher Projekte in der Stadt bis 2030 fertig sein – der Radverkehrsanteil soll von 18 Prozent (2018) auf mindestens 23 Prozent steigen. Dafür sollen von Autos genutzte Wege verlagert und der Umweltverbund Fahrrad und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) gefördert werden.

Mit diesem Ziel wird nun gebrochen, wie Changing Cities kritisiert. „Radverkehrsprojekte sind nur noch dann erwünscht, wenn sie nicht zu Lasten des Autoverkehrs gehen“, heißt es auf der Webseite des Verkehrswende-Vereins.

An die Mitarbeitenden im Senat und in den Bezirken, die sich seit Jahren für Radverkehrsprojekte einsetzen, appelliert Vereinssprecherin Ragnhild Sørensen, sich nicht frustriert von der Verwaltungsarbeit abzuwenden und zu bleiben. „Bitte bleibt! Behaltet Euren Mut! Wir brauchen Euch!“