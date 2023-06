Unwetter in Berlin erwartet: So rüstet sich die Berliner Feuerwehr

Tief „Lambert“ könnte am Donnerstagabend auch in Berlin für vollgelaufene Keller und entwurzelte Bäume sorgen. So plant die Feuerwehr.

Auch in Berlin soll es am Donnerstabend zu schweren Gewittern, Starkregen und Hagel kommen (Archivbild).

Berlin. Schwimmende Autos, Straßen unter Wasser, vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. Das alles und noch viel mehr könnte Berlin am Donnerstagabend oder in der Nacht zu den Freitag nach den heftigen und schweren Gewittern drohen, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab circa 18 Uhr angekündigt hat. Sogar Tornados sollen dann möglich sein.

Den allermeisten Bewohnern der Hauptstadt wird dringend empfohlen, sich aus den genannten Gründen während des befürchteten Wütens von Tief „Lambert“ nicht draußen aufzuhalten. Aber es gibt natürlich auch solche Menschen, die genau zu diesem Zeitpunkt ausrücken müssen: Die Berliner Feuerwehr.

Doch wie bereiten sich die Rettungskräfte auf die Gewitterfront vor, die sich langsam vom Westen Deutschlands her in den Osten bewegt? Eigentlich wie auf jedes andere Unwetter auch, heißt es von einem Sprecher der Feuerwehr. „Wir haben die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt vorab informiert und in Alarmbereitschaft versetzt, sollte das Wetter wie angekündigt umschwenken“, so der Sprecher.

Unwetter über Berlin: Sechs Führungskräfte schätzen die Lage in der Stadt ein

In Berlin gibt es circa 1200 freiwillige Feuerwehrleute an 59 Standorten. Man rechne daher mit ungefähr 300 bis 500 freiwilligen Helfern - zusätzlich zu den Berufsfeuerwehrmännern, die in voller Stärke am Tag etwa aus 500 Kräften bestehen. Im Vorfeld seien zudem sechs Führungskräfte im gesamten Stadtgebiet festgelegt worden, sowohl Kollegen aus der Berufsfeuerwehr als auch aus den Freiwilligen Feuerwehren.

Diese sechs überprüften dann bei Eintreten des Gewitters die verschiedenen gemeldeten Gefahrensituationen. „Im Grunde sehen sich die Führungskräfte die Umstände vor Ort an und entscheiden dann bei Vorfällen, in denen keine Gefahr für die Allgemeinheit besteht oder Menschenleben gefährdet sind, ob etwa ein Löschfahrzeug vorbei kommen soll oder nicht“, so der Sprecher.

Feuerwehr sieht sich für Gewitter gerüstet

Ein Beispiel: Läuft ein normaler Keller voll, so kann man davon ausgehen, dass dieser irgendwann auch wieder von alleine abläuft. Aber läuft ein Heizölkeller mit Öltank voll, so muss die Feuerwehr eingreifen, um eine potenzielle Gefahrensituation zu entschärfen.

Diese Vorüberlegungen gelten aber niemals, sobald auch nur ein Menschenleben in Gefahr ist. Dann wird natürlich immer ein Lösch- oder Rettungsfahrzeug geschickt. Die Berliner Berliner Feuerwehr hat 1038 Fahrzeuge in ihrem Bestand, davon weit mehr als 100 Löschfahrzeuge und über 200 Rettungswagen.

„Alles in allem sind wir gut vorbereitet und schauen den Gewittern mit unserer Expertise und unserer Routine konzentriert entgegen“, schließt der Feuerwehrsprecher.