Ein „typischer Berliner“: Der Juni-Käfer ist los!

Besonders in der Abenddämmerung sind wieder Juni-Käfer in Berliner Parks anzutreffen. Warum die Käfer uns Menschen gern ganz nah kommen.

Berlin. Mit der Abenddämmerung kommen sie aus dem Boden und schwirren häufig in großer Zahl durch die Lüfte. Der Juni-Käfer, auch Gerippter Brachkäfer genannt, ist derzeit in Paarungsstimmung. Auf dem Tempelhofer Feld kann man ihn derzeit in großer Zahl und vor allem in der Nähe von Büschen und Bäumen antreffen. „Ziemlich genau um 21.15 Uhr tauchen sie auf“, sagt der auf Käfer spezialisierte Etymologe Jens Esser vom Naturschutzbund (Nabu) Berlin. Er erklärt, warum die Tiere zurzeit auf Konfrontationskurs mit dem Menschen zu sein scheinen.

Böses im Sinn haben die Tiere dabei natürlich nicht. Sie unterliegen schlichtweg einem Irrtum. „Sie kommen aus dem Boden und fliegen auf alles, was wie ein Baum oder Busch aussieht“, sagt Esser. Denn dort finden sie Partner, mit denen sie sich paaren und vermehren können. Menschen würden dabei auf die Käfer gerne mal wie ein Baum wirken, sodass sich die Tiere nichts wie auf den Weg zu ihnen machen. Meist bemerken die Käfer ihren Fehler erst, wenn es schon zum Kontakt mit dem Menschen kam.

Aber Esser kann beruhigen: „Sie sind weder giftig noch beißen oder stechen sie.“ Gerade in langen Haaren können sich die Tiere auch schon mal verheddern. Essers Tipp lautet: „Sie mit der hohlen Hand greifen und zurück in die Luft werfen.“

Häufig wird der Flugstil der Juni-Käfer als unbeholfen oder torkelnd beschrieben. „Das ist eher eine menschliche Perspektive“, sagt Esser. Denn sie zu fangen, ist gar nicht so leicht. Ihre unkoordiniert wirkenden Bewegungen dienten wohl eher dazu, einen möglichst genauen Überblick über die Umgebung zu bekommen.

Die meiste Zeit ihres Lebens verbringt der Juni-Käfer im Larvenstadium

Die meiste Zeit ihres Lebens – bis zu vier Jahre – verbringen die Juni-Käfer im Larvenstadium in der Erde. Dort widmen sie sich ausschließlich dem Wurzelfraß und Wachstum. Anderen Tieren wie Vögeln dienen sie dabei als wichtige Futterquelle. Nach dem Schlupf leben die fertigen Juni-Käfer dann nur etwa drei bis vier Wochen. In dieser Zeit, meist Anfang Juni bis Anfang Juli, beschäftigen sie sich mit der Fortpflanzung und Eiablage.

Laut Jens Esser sind Juni-Käfer „typische Berliner“, denn sie gehören im Grunde schon immer zur Stadt und fühlen sich hier auch pudelwohl. „Mein Eindruck ist, dass die Populationen sogar zunehmen“, sagt Esser. Wer die Tiere beobachten möchte, kann in den nächsten Tagen neben dem Tempelhofer Feld auch im Treptower Park sowie anderen Parkanlagen Glück haben. Immer mit der Dämmerung.

