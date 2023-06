DFB-Pokalfinale zwischen Leipzig und Frankfurt: Der Teamvergleich

Am Wochenende steht die Entscheidung im DFB-Pokal an: Der amtierende Titelträger RB Leipzig trifft im Berliner Olympiastadion auf Eintracht Frankfurt. Welche Spieler könnten am Samstag den Unterschied machen? Und wie sah der Weg beider Mannschaften ins Endspiel aus? Der Teamvergleich der beiden Finalisten.

Video: Sport