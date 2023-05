Klimakleber mit neuer Technik – Die Folgen sind heftig

Berlin. Um bei ihren Blockaden besonders fest auf dem Asphalt zu kleben, mischen Aktivisten der „Letzten Generation“ jetzt Sand in den Klebstoff. Was dazu führt, dass die Polizei ihre Hände aus dem Asphalt meißelt. Dadurch entstehen Löcher in den Fahrbahnen – und steinerne Rückstände an den Händen der Klimakleber.

Zuvor hatten die Aktivisten sich "nur" mit Sekundenkleber an die Fahrbahn geklebt. Diese Fixierungen hatte die Polizei recht schnell mit Speiseöl lösen können. Am Montag klebte sich dann erstmals ein Klima-Demonstrant an den Reifen eines Autos. Die Polizei musste das Rad abmontieren.

Klimakleber in Berlin: Reparatur der Löcher kostet etwa 400 Euro

Eine Aktivistin der "Letzten Generation". An ihrer Hand klebt noch der Asphalt, weil jetzt der Kleber mit Sand vermischt wird.

An mehreren großen Kreuzungen in Prenzlauer Berg bot sich am Dienstag dadurch das gleiche Bild: Mitarbeiter des Bezirksamts Pankow ließen die beschädigte Straße mit Kaltasphalt provisorisch reparieren. Und die losgemeißelten Aktivisten am Straßenrand machten sich daran, die Straßenstücke selbst von ihren Händen zu lösen.

Konstanze aus Dresden, die mit zwei anderen Klimaklebern den Verkehr an der Kreuzung Greifswalder Straße und Danziger Straße blockiert hatte, räumt ein, dass sie sich bei erfahreneren Kräften der „Letzten Generation“ erst einmal informieren muss, wie das funktioniere. Dass sie beim Entfernen des Asphalts vielleicht Verletzungen erleidet, nimmt sie für ihre Sache in Kauf. „Wenn wir die Klimakrise nicht lösen, ist so etwas unser kleinstes Problem“, sagt sie mit dem Straßenstück in der Hand.

Das Bezirksamt Pankow hat unterdessen beziffert, was die Reparatur eines Lochs in der Straße kostet – laut der zuständigen Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) muss man mit etwa 400 Euro pro Schaden rechnen. Kosten, die ihre Abteilung bei den Aktivisten wieder eintreiben soll. „Die Kosten werden vorerst vom Bezirksamt getragen, jedoch wird selbstverständlich geprüft, inwieweit angerichtete Schäden von den ,Klebechaoten’ der Letzten Generation ersetzt werden müssen“, erklärt sie auf Morgenpost-Anfrage.

"Letzte Generation": Klimaaktivisten haben Proteste massiv ausgeweitet

Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" blockieren den Verkehr in Berlin (Archivbild).

Die Klimaaktivisten haben seit Wochen ihre Proteste in Berlin massiv ausgeweitet, um die Regierenden zu mehr Tempo im Kampf gegen die globale Erwärmung anzutreiben. Gerade im Berufsverkehr werden praktisch täglich die Stadtautobahn und zentrale Kreuzungen lahmgelegt. Immer wieder kommt es dabei auch zu Übergriffen von Autofahrern auf die Klimakleber.